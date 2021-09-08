Yabancılar, ağustosta yılın en yüksek tutarlı hisse alımını yaptı

Ağustos'ta küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşmesine karşın Türk varlıklarına yabancı ilgisi artarken, yabancı yatırımcılar geçen ay 478 milyon dolarla Aralık 2020'den bu yana en yüksek tutarlı hisse alımını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 5,68 artışla son 8 ayın en iyi performansını sergilerken, yabancıların geçen ayki net 478 milyon dolarlık hisse senedi alışı da bu performansta etkili oldu.

Öte yandan, yabancıların yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında hisse senetlerinde net satıcı konumunda oldukları ve ağustos itibariyle 1 milyar 404 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Analistler, borsada yabancı alışlarının artmasında Türk lirası varlıklarda son dönemde gözlemlenen istikrarlı seyir ve görece ucuz fiyatların önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin sıkı duruş mesajını yenilemesinin Türk lirasında carry trade fırsatını ortaya çıkardığını aktaran analistler, bu durumun da hisse senetlerine olan talebi artırmış olabileceğini kaydetti.

Analistler, öte yandan, Borsa İstanbul'un dolar bazlı bakıldığında oldukça iskontolu olduğuna dikkati çekerek, Borsa İstanbul'un önceki zirvelerinden uzak olduğunu ve teknik açıdan getiri potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

Dolar bazında cari fiyatlarla 171 seviyelerinde olan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi 510 seviyesinde bulunuyor.

Yabancılar en çok Garanti BBVA hissesi aldı

Yabancıların aldıkları hisselerin neredeyse tamamı Yıldız Pazar'daki şirketlerden oluşurken, gözdeleri ise Garanti BBVA hisseleri oldu.

Ağustos'taki söz konusu alışların yaklaşık üçte biri Garanti BBVA'da gerçekleşirken, yabancılar bu pay senedinde net 149 milyon dolarlık net alım yaptı.

Garanti BBVA'yı 110 milyon dolarla Şişecam, 75 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar, 62 milyon dolarla Tofaş Otomotiv ve 42 milyon dolarla Akbank ile Koç Holding izledi.

Yabancıların en çok sattığı hisseler ise sırasıyla 54 milyon dolarla Arçelik, 45 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 32 milyon dolarla Ford Otosan, 21 milyon dolarla Koza Altın ve 20 milyon dolarla Kardemir (D) oldu.

Borsa İstanbul yabancı yatırımcı çekmeye devam edebilir

Analistler, Borsa İstanbul'daki yabancı payının yüzde 42'yle tarihi düşük seviyesine gerilediğini hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktivitedeki büyüme ivmesinin Türk lirası varlıkları için avantaj olduğunu kaydetti.

Tedarik zincirinde özellikle Asya ekonomileri bazlı kırılmaların, Avrupa'ya coğrafi yakınlığın etkisiyle Türk şirketleri tarafından ikame edildiğini hatırlatan analistler, bu durumun Türk şirketlerini göz önüne çıkardığını dile getirdi.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük bir kısmının ikinci çeyreği olumlu geçirdiğini ifade ederek, bazı yabancı yatırım kuruluşlarının hisse bazlı alım önerilerinin de dikkat çekici biçimde karşılık bulduğunu kaydetti.