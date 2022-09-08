Yabancı yatırımcı, borsada 8 ay sonra ilk kez ağustosta net alış yaptı

Yabancı yatırımcıların borsada aylık bazda geçen yıl aralıktan bu yana devam satış serisi ağustosta sona erdi.

Ağustosta net 694,3 milyon dolarlık hisse senedi alan yabancı yatırımcılar, BIST 100 endeksindeki yükselişte de önemli rol oynadı.

Yabancı yatırımcılar Kasım 2021'den sonra üst üste 8 ay boyunca net satış pozisyonunda yer alırken, bu dönemde toplam net 4 milyar 156 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı.

BIST 100 endeksi geçen ay yüzde 23,33 yükselişle 3.171,21 puana çıkarken, dolar bazında da yüzde 20,47 primle satış ağırlıklı bir seyir izleyen küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı.

Yabancılar geçen ay en fazla alımı 136,2 milyon dolarla Akbank'ta gerçekleştirirken, onu 119,2 milyon dolarla Tüpraş, 117,8 milyon dolarla Türk Hava Yolları, 69,8 milyon dolarla Sabancı Holding ve 67,6 milyon dolarla Yapı Kredi hisseleri izledi.

Türkcell ağustosta 44,6 milyon dolarla yabancıların en çok net satış gerçekleştirdiği hisse senedi olurken, 14,3 milyon dolarla Şişe ve Cam Fabrikaları ve 13,1 milyon dolarla Ereğli Demir ve Çelik hisseleri de en fazla net satış yapılan hisse senetleri oldu.