VODAFONE TÜRKİYE’DEN 15 YILDA 25 MİLYAR TL YATIRIM

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bir yeni nesil telekom şirketi olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve finanstan sigortaya, farklı iş alanlarında da varlık gösteriyoruz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak” dedi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor. Pandemi döneminde de dijitalleşme yatırımlarına aralıksız devam eden şirket, 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırımla kapattı. Böylece, Vodafone’un 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı.

Ekim-Aralık 2020 döneminde elde ettiği 3,6 milyar TL’lik servis geliriyle Vodafone Grubu içinde en çok büyüyen operatör olan Vodafone Türkiye’nin 2020 yılı toplam servis geliri 13,6 milyar TL’ye ulaştı. Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayısını 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkaran Vodafone, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyor.

“Pandemide herkesi bağlantıda tutmaya odaklandık”

Vodafone Türkiye’nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, Şubat başında CEO’luk bayrağını devralan Engin Aksoy’un evsahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 2020’nin sadece Türkiye değil tüm dünya için zor bir yıl olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, pandeminin yaşamımız üzerindeki etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. İyi bir sınav verdik ve bu olağanüstü dönemde bireylerden kurumlara toplumun her kesimini bağlantıda tutmanın mutluluğunu yaşadık. 2020’de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdik. Servis gelirlerimiz 13,6 milyar TL’ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız %22 artarak 16,3 milyonun üzerine çıktı. 2020’de zorlu koşullara rağmen yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve toplamda 2 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Böylece, Türkiye pazarına son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Hem dijitalleşme yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performansımız, Grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk.”

“Yeni iş alanlarımızı büyütmek için holding yapısına geçtik”

Bir yeni nesil telekom şirketi olarak sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

“Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe katettik. Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. ‘Telekom’ dikeyimizin altında Vodafone Telekom ve Vodafone Net var. Bu iki amiral gemimizin yanına bu yıl Vodafone Kule Hizmetleri’ni ekledik. ‘Servisler’ dikeyinin altında Vodafone Dağıtım, Vodafone Bilgi ve Vodafone Teknoloji şirketlerimiz var. ‘Finansman ve Sigorta’ dikeyinin altında Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta şirketlerimiz var. ‘TV ve Medya’ dikeyinin altında ise Vodafone TV ve Vodafone Medya şirketlerimiz var. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek.”

“5G’de global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyoruz”

Toplam yatırımlarının %99’unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğuna dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti:

“Ülkemizin teknoloji haritasında önemli bir yere sahibiz. 81 ilde 23,4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz. Altyapımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay Zekâ’ya dayanan Smart SON akıllı şebeke teknolojisini şebekesinde ilk ve en yaygın şekilde kullanan operatör konumundayız. Bu teknoloji sayesinde son yaptığımız ölçümlerde 4.5G şebekemizde yaklaşık %35’lik kalite iyileşmesi sağladık. Toplam 250’nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonunuyla ülkemizde en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatörüz. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, 10’u aşkın Avrupa ülkesinde 5G şebekesini devreye aldı. 5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz.”

“İşletmelerin teknoloji ortağı olmayı sürdürüyoruz”

Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

“Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut teknolojilerini kapsayan uçtan uca çözümlerimizle 1,2 milyon kurumsal müşterimizin teknoloji ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında Türkiye'nin dijital skorunu son 3 yılda 53'ten 71'e yükselttik. İTÜ Vodafone Future Lab’de neredeyse tamamı yerli 30 iş ortağımızla yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerimiz için çözüm üretiyoruz. Yakında Virtual Future Lab'i de hayata geçireceğiz ve çözümlerimizi KOBİ’ler de dahil her ölçekten şirkete yayabileceğiz. Yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yarattığımız iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Halihazırda 700 aktif tedarikçi ve bayi ile birlikte çalışıyoruz. Yerli teknoloji ekosistemimizi her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz.”

“Vodafone Yanımda, Türkiye’nin en aktif kullanılan uygulamaları arasında”

Tüm kanallarda dijitalleşmeye odaklandıklarını vurgulayan Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

“Müşterilerimizin her 35 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, Türkiye’nin en aktif kullanılan uygulamalarından biri konumunda. Uygulamamızın 2020 yılında tekil kullanıcı sayısı 22 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyonu aştı. Vodafone Yanımda üzerinden pek çok yeni servis de sunmaya başladık. 100’ü aşkın markanın 400’ü aşkın fırsat kampanyasının yer aldığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduk. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformumuzun aylık kullanıcı sayısı ise 9 milyona ulaştı. istegelsin işbirliğiyle sunduğumuz ve ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedeflediğimiz süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduk. Vodafone Grubu’nda da bir ilk olan süpermarket servisimizi, bir ‘dijital alışveriş merkezine’ dönüştürmek istiyoruz. Dijital servislerimizle, değişen ve dönüşen Türkiye’nin kuralları yeniden tanımlanan e-ticaret dünyasındaki yerimizi alıyoruz.”

“Toplumsal dönüşümü önemsiyoruz”

Tüm dünyada “amaç odaklı bir şirket” olmaya önem verdiklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

“Yeni nesil telekom şirketi olmak, sadece kendi dönüşümümüzle değil, tüm ekosistemimizin dönüşümüyle mümkün. Sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir rolümüz var. Amaç odaklı bir şirket olarak, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Ana iş alanımız olan teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 14 yılda toplam 4,3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk ve 47 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptık. Grubumuz, toplam küresel karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar ‘net sıfır’a düşüreceğini taahhüt etti. Biz de Türkiye’de bu yılın sonuna kadar elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi hedefliyoruz. 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul’da teknoloji merkezlerimizde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerimizle devam etmeyi hedefliyoruz.”

“KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık vereceğiz”

Toplumsal dönüşümde esnaf ve KOBİ’lerin de önemli payı olduğuna vurgu yapan Aksoy, şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Bu işletmeleri de geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Esnaf ve KOBİ’ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Pandemi döneminde KOBİ’lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak.”

​​​​​​​"Toplumsal dönüşümün anahtarı fiber"

em bir yeni nesil telekom şirketi hem de amaç odaklı bir şirket olarak hedeflerini hayata geçirmek için yaygın bir fiber ağına ihtiyaç olduğunu belirten Aksoy, şu mesajları verdi:

“Gönlümüzdeki toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için fiber altyapının yaygınlaşması gerek. Fiber yayılımı, 5G’ye geçiş için de hayati önem taşıyan bir konu. Fiber altyapı uzunluğundaki %10’luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada %1’lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı %50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlara imkân sağlayan maliyet tasarrufları sağlayabiliriz.”

“Dijital servislerle büyüyeceğiz”

Tüm dünyada yeni yol haritalarını “yeni nesil telekom şirketine dönüşmek” olarak belirlediklerini söyleyen Aksoy, gelecek planlarını şöyle anlattı:

“Bu doğrultuda 2025 yılına kadar ‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi’ olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘süper uygulama’ olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Vodafone Business markamızla, Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız ‘mutlu paydaşlar yaratmak’ olmaya devam edecek.”

“Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz”

Deneyim ihracının da şirket için öncelikli bir konu olacağını ifade eden Aksoy, “Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Süpermarket ve TOBi gibi başarılı uygulamalarımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer önceliğimiz de geleceğe hazır organizasyon olmak. Özellikle Reskilling ve Upskilling akademilerimizle çalışanlarımızı hem mevcut rollerinde güçlendirmeye hem de yeni rollere hazırlamaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Bu modelle, hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olacağı esnek bir yapı oluşturacağız.” dedi.