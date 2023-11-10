Vizyoner’23 Zirvesi​​​​​​​ deneyim alanlarıyla da göz doldurdu!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD VİZYONER zirvesi bu kez “BİZ’İN GÜCÜ” mottosuyla binlerce kişiye ulaştı. Başta Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olmak üzere teknoloji, sanayi ve iş dünyasının yıldız isimlerinin katıldığı Vizyoner’23 özellikle genç iş insanlarına yeni vizyon ve fikirler kazandırdı.

İş dünyasının geleceği, Maslak TİM Show Center’da gerçekleşen Vizyoner’23 Zirvesi’nde tartışıldı. Geleceğin iş dünyasının gerektirdiği değişiklikleri ele alarak iş dünyasının liderlerini ve düşünürlerini bir araya getiren Vizyoner’23, dört başlık ışığında ve “Biz’in Gücü’’ mottosu ile gerçekleşti. “Teknoloji’de Biz’in Gücü”, “Girişimde Biz’in Gücü”, “Dünyayı Değiştirmede Biz’in Gücü”, “Değerlerde Biz’in Gücü” başlıklarında gerçekleşen oturumlarda katılımcılara zengin bir içerik sunuldu. Ancak, zirve konuşmaları ve oturumlar kadar sergi bölümlerinde oluşturulan deneyim alanları da zirvenin en dikkat çekici etkinlikleri oldu.

Türkiye’nin En Değerli Fikirleri İnovasyon Duvarında Buluştu

MÜSİAD Vizyoner’23’te yüzlerce kişinin katılımıyla kolektif fikir hazinesi oluşturuldu. Baykar Yönetim Kurumlu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç’a kadar Türkiye’nin en seçkin zekâları etkinlikte yer alan inovasyon duvarına girişim fikirlerini yazdı. Kolektif girişime katkı sunması için etkinlikte yer alan bu deneyim, katılımcılara yeni vizyonlar ve ufuklar kazandırdı. Bazı girişimciler ise kendi fikirlerini yazarak destek bekledi. Duvarda yer alan girişim fikirlerine bazı katılımcılar farklı bir bakış açışı sunarak duvara yeniden ekledi. Kolektif bir akıl ile fikirler daha da genişledi genişletildi.

Selçuk Bayraktar ise “Biz’leriniz bin, bin’leriniz tüm insanlığa huzur, barış ve adalet getirsin.” yazdı. Duvarda aynı zamanda başarıya götürecek fikirler paylaşıldı. Duvara yazılan fikirler arasında “Türkiye’nin başarısı için en büyük katalizör kolektif zekadır.”, “Her fikri dinle ama kendi fikrine değer ver.” gibi ifadeler yer alırken israfa ve dijitale yönelik girişim fikirleri de paylaşıldı.

En Fazla Kişinin Katılımıyla Yapılan Lego’dan Al Bayrağımız İlgi Odağı Oldu

MÜSİAD Vizyoner’23’te kolektif olarak hareket etmenin önemini vurgulamak için yapılan Lego etkinliği dikkat çekti. Katılımcıların yaka kartlarının içine gizlenen Lego parçaları herkes için şaşırtan bir sürpriz oldu. Sunucunun anonsu ile yaka kartlarında Lego parçası olduğunu fark eden katılımcılar, deneyim alanında bulunan alana gelerek parçaları birleştirmeye başladı. Lego parçaları birleşince ortaya Türk Bayrağı çıktı. Katılımcılar deneyim alanında Lego’ya yoğun ilgi gösterdi ve parçalar yerine takılırken konuklar sık sık fotoğraf çektırdi. Bu deneyim bir’ken anlama kavuşamayan parçaların kolektif olarak bir araya gelince nasıl da anlamlı ve değerli şeyler ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Üç binden fazla katılımcı tarafından oluşturulan Lego Türk Bayrağı, ülkemizde en çok kişinin bir araya gelerek oluşturduğu Lego Türk Bayrağı oldu.

Yapay Zekanın Gözünden “Kolektif Olmak” Sergisi

Vizyoner’23’ün Sürpriz Konukları Arasında Bir Yapay Zeka Sitemi Olan “Artifical Things” Vardı. MÜSİAD Vizyoner’23 konuk sanatçılarından birisi yapay zekaydı. “Kolektif Olmak” temalı sergisiyle fuayede yer alan bu sergi insanın ve makinenin kolektif zekâsı ile oluşturuldu. Yapay zekâ kendi gözünden kolektif olmayı birbirinden ilginç ve çarpıcı görsellerle anlattı. Sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyetin 100. Yılı Biz’in Fotoğrafıyla Kutlandı.

MÜSİAD Vizyoner’23 etkinliğinde katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu yerlerden birisi ise fotoğraflarla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlaması oluşturulan deneyim oldu. Deneyime katılanların ilk önce fotoğrafı çekildi ardından kişilerin resimleri üstünde bir sayı ile basıldı. Katılımcıların fotoğrafları duvardaki sayı ile eşleşen alana yapıştırması ile ortaya eşsiz bir tasarım çıktı. Kolektif olmanın ve bir arada olmanın iç görüsünü yansıtan bu deneyim ile unutulmaz bir an yaşandı.

Gizemli “Karekod Kafalar” Merak Uyandırdı

MÜSİAD Vizyoner’23 etkinliğinde fütüristtik kostümler içerisinde “karekod kafalar” görüldü. Hiçbir bilgi verilmeksizin salonda dolaşan karekod kafalar katılımcılarda merak uyandırdı. Bu gizemli misafirlerin sırrı ise karekod okutulunca ortaya çıktı. Karekodu okutan katılımcılar “Ne kadar kolektifsin?” testi ile karşılaştı. Sorulara yanıt verenler ne kadar kolektif olduklarını görürken aynı zamanda daha kolektif olabilmeleri, ekip ruhunu özümseyebilmeleri için değerlendirebilecekleri kitap, film gibi tavsiyeler yapay zekâ tarafından sunuldu. Yüzlerce kişinin katıldığı deneyim her aşaması ile akılda kalıcı bir etkinlik olarak hafızalardaki yerini aldı.