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Veriler ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Zeytinoğlu, "Yıl sonunda, aşılamanın da artmasıyla, AB ile tır taşımacılığı konusunda yaşadığımız sorunlar, kotalar, geçiş sınırlamaları ve ücretler de olumlu olursa bu yıl rekor büyüme gerçekleştirebiliriz." dedi.

Veriler ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ikinci çeyrekte yüzde 20 düzeyinde bir büyüme gerçekleşebileceğini belirterek, "İhracat rakamları, üretim ve kapasite kullanım oranları da ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme yakalanacağına işaret. İkinci çeyrekte, pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmetler sektörünün katkısının zayıf kalacağını, ancak ekonominin lokomotifi olan sanayi ve tarım sektörlerinden büyümeye güçlü katkı gelmesini bekliyoruz." dedi.

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