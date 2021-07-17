Veriler ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Zeytinoğlu, "Yıl sonunda, aşılamanın da artmasıyla, AB ile tır taşımacılığı konusunda yaşadığımız sorunlar, kotalar, geçiş sınırlamaları ve ücretler de olumlu olursa bu yıl rekor büyüme gerçekleştirebiliriz." dedi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:29