VERA Konsept ne zaman işlem görecek? Vera GYO işlem tarihi! Vera konsept GYO (VRGYO) kaç lot verdi?

Vera GYO (VRGYO) borsada ne zaman işlem görecek merak ediliyor. Halka arz takvimine göre 20 Ekim günü talep toplama süresinin sonuna gelindi. Piyasaların ve hisse sahibi olmak isteyenler şimdi işlem tarihini araştırıyor. Peki VERA Konsept ne zaman işlem görecek.

VERA (VRGYO) KONSEPT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vera Konsept 27 Ekim 2023 tarihinde borsada VRGYO koduyla işlem görecek.

VERA KOSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Talep toplama aşamasında paylar 15,78 TL'den satışa sunulurken halka arz edilen 55 milyon TL nominal değerli paylarının tamamının dağıtımı gerçekleşti. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzına ilişkin KAP'a yapılan açıklamada yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4 katı talep toplandığı bilgisi verildi.

Böylece Vera Konsept'in halka arz büyüklülüğü 867.900.000 TL oldu. 55.000.000 TL nominal değerli paylar, 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adedi yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adedi yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtıldı.