Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept GYO'nun halka arzına yeşil ışık yaktı. Bu kararla birlikte, yatırımcılar Vera Konsept GYO'nun halka arzıyla ilgili önemli bilgilere ulaşmak istiyorlar. İşte bu halka arzın ayrıntıları...