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Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak?

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Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept GYO'nun halka arzına yeşil ışık yaktı. Bu kararla birlikte, yatırımcılar Vera Konsept GYO'nun halka arzıyla ilgili önemli bilgilere ulaşmak istiyorlar. İşte bu halka arzın ayrıntıları...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept GYO'nun halka arzına yeşil ışık yaktı. Bu kararla birlikte, yatırımcılar Vera Konsept GYO'nun halka arzıyla ilgili önemli bilgilere ulaşmak istiyorlar. İşte bu halka arzın ayrıntıları...

VERA KONSEPT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Vera Konsept GYO halka arz başvuru süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde olacak.

VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZI BİREYSEL Mİ, EŞİT Mİ OLACAK?

Vera Konsept GYO halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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