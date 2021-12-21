Vatandaşlar dövizlerini Türk lirasına çeviriyor

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının açılmasıyla vatandaşlar ellerindeki dolarları bozdurmaya başladı. Bazı döviz bürolarının ise işlem yapmadığı, ekranlarına fiyatları yansıtmadığı görüldü.

Bazı kuyumcuların da altın bozdurmaya gelen vatandaşları "Bugün işlem yapmayacağız." diyerek geri çevirdiği gözlendi.

Tahtakale'deki döviz bürolarındaki fiyatlar ise farklılık gösteriyor.

Yurt dışı piyasa rakamlarına göre döviz bürolarında alım satım devam ederken, döviz bürolarındaki beklenti, Türk lirasının ilerleyen saatlerde daha da değer kazanacağı yönünde.

Tahtakale'de bürosu bulunan döviz ve altın uzmanı Adnan Kapukaya, piyasanın güne satış ile başladığını, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından doların 18,50 TL'den 11,20 TL'ye, avronun 21 TL'den 13,43 TL'ye düştüğünü ve piyasada bir rahatlama görüldüğünü söyledi.

Yurt dışında aşağı yukarı 60-70 milyar dolar değerinde fonların olduğunu aktaran Kapukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte piyasaların ikna olmaya başladığını ve başarılı olduğunu belirtti.

Muhtemelen bankaların bu durumu iyi karşıladığını dile getiren Kapukaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan altının gramı düştü, dolar düştü. Bir ayda aldıkları kazançlarını, bir günde kaybettiler. Herhalde bir sene beklerler gibi gözüküyor. Bundan sonra göreceğimiz nokta, dolarda 10 TL ana destek seviyesi, 15 TL de direnç destek seviyesi. Bu bantta gidip geleceğine işaret veriyor. Önemli olan bankalardaki efektif doları vatandaşların, ekran fiyatı üzerinde alabilmeleri. Alabilirlerse sıkıntı yok. O zaman dolar daha da bollaşacak. Alamadığı sürece sıkıntı olacak. Yarın öbür gün tekrar bir çalkalanma olabilir mi? Olabilir. Git, gel olabilir. Merkez Bankası, dolar iyi seviyelere geldi deyip de faizi 100 puan aşağı çekebilir."

Yeni yatırımcılara 600 TL seviyesinde altın almaları önerisinde bulunan Kapukaya, "800-850 TL seviyesine çıkarsa kar etsinler. Ama bu saatten sonra hızlı hareketlerle dolaşmasınlar, panik yapmasınlar. Çünkü bugün kredi kartından para çeken dolar alıyordu. 1000 dolarda günde 1,5 milyar dolar TL kazanıyorlardı, onlar şimdi 2-3 katını verdi." dedi.

Bugün döviz bürolarında panolarda fiyatların görülmediğini, muhtemelen 1000 liraya yakın bir marjın gözükeceğini belirten Kapukaya, "Bu saatten sonra piyasalarda önümüzdeki hafta yılbaşı öncesi sakinlik olacağını düşünüyorum. Yüksekten aldılar, yarın harcamak isteyecekler, mecburen düşük fiyattan satmak zorunda kalacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dolardan uzak kalın.' dedi, insanlar anlamadı. Gerçek kurun 10 TL olması lazım. Dolar bu kadar düştüyse, marketlerin de fiyatları yüzde 30-40 aşağı çekmesi lazım. Benzinin de aynı şekilde düşmesi lazım." diye konuştu.

Bu süreçte kredi çekip dolar alanlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Kapukaya, "Allah onlara da yardım etsin çünkü yüksekten dolar aldılar. Hem kredi borcu ödeyecekler hem doların yükselmesini bekleyecekler. Tam bir kıskaç altında kaldılar. Bence oynamasınlar. Dört ayda TL yüzde 75 değer kaybedip, dolar yükseliyorsa burada soru işareti var. Zaten bunun yüzde 50'si balondu. O balonda köpükler yavaş yavaş sönmeye başladı. Dikkatli olsunlar, piyasanın oturmasını beklesinler." dedi.

"Dövize, altına hücum edenlere büyük bir fatura çıktı"

Tahtakale'de bürosu olan para ve piyasa uzmanı Reşat Yılmaz da piyasalarda büyük bir fırtına ve güven sorunu yaşandığını dile getirerek, süreci şöyle yorumladı:

"Merkez Bankası, 12-13-14 seviyelerinde dövize müdahale etti ancak her müdahale dövizi yukarı taşıdı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları piyasadaki kara bulutları dağıttı. Bu da olumlu oldu. Örneğin dolar 18,50 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Açıklamadan sonra dolar 13,50 TL seviyelerine kadar düştü. Dolar şu anda güne 12 TL seviyelerinde başladı, satış baskısı devam ediyor. Güven geldiği için bugün beklentimiz dövizde satış baskısının devam edeceği yönündedir. Açıkçası piyasalar rahatladı, herkes önünü görecek bundan sonra. Doların sert düşüşü, gram altını da sert bir şekilde düşürdü. Örneğin gram altın 1000,50 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Şu anda gram altın 700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Beklenti daha da fiyatların aşağı ineceği yönündedir."

Yılmaz, yüksek fiyatta vatandaşın döviz ve altına hücum ettiğini, şu anda ibrenin tamamen tersine döndüğünü, beklentilerinin fiyatların daha da aşağı ineceği yönünde olduğunu dile getirdi.

Kredi ve kredi kartı ile döviz alanlara ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "O kadar hareket çok sert oldu ki dövize yönelen insanları ters köşeye yatırdı. Şu anda zengin bedel ödüyor. Yaklaşık iki aydır fakir bedel ödüyordu, şimdi ibre tersine döndü. Dövize, altına hücum edenlere büyük bir fatura çıktı. Bu da olumludur. Açıkçası ülke ekonomisi de çok güçlüdür. Eski Türkiye yok, çok mesafe aldık. Panik havası da vardı. Sırf yerli değil, yabancı da dövize yöneliyordu. Bu panik havası hepimizi tedirgin ediyordu. Kara bulutlar dağıldı, Türkiye güçlüdür. TL, aşağı yukarı yüzde 35-40 seviyelerinde değer kazandı. Bir ülkenin para birimi, o ülkenin şerefidir. Hükümet de çok güçlüdür, güvenimiz sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yılbaşına doğru doların 10,50-11 TL bandında seyredeceğini ön gördüğünü belirterek, hareket sert olduğu için tekrar bir toparlama olabileceğini ancak geçici olacağını ifade etti.