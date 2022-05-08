Varank: 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, mart ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.Özel sektörün yatırım iştahının devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Mart 2022’de düzenlediğimiz 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Üçte ikisi imalat sanayiinde yapılacak bu yatırımların yarıdan fazlası komple yeni yatırım olacak." ifadesini kullandı.