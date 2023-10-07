VakıfBank'tan KOBİ'lere Tarihi Destek Paketi! Kadın Girişimcilere ve Genç İşletmelere VakıfBank'tan Özel Destek Geliyor!

VakıfBank, Türkiye'deki salgının mali sonuçlarını hafifletmek adına Dünya Bankası ile birlikte çalışarak uzun vadeli finansman sağlamıştır. Bu kapsamda, banka özel bir destek paketi sunarak, 250'den az çalışana sahip olan ve Dünya Bankası'nın KOBİ kriterlerine uyan işletmelere destek olmayı sürdürüyor.

Salgın Döneminde İşletmelere Sağlanan Destekler

Bu dönemde, salgın koşullarına adaptasyon sürecinde olan ve çeşitli sağlık tedbirleri uygulayan işletmeler, bu paketten yararlanabiliyor. İşletmeler, dijitalleşmeye ve yenilikçi çözümlere yönelik geliştirmeler ile salgına özel uygulamaları hayata geçirerek destekten faydalanma hakkına sahip. İşletmelerin aldığı tedbirler arasında düzenli dezenfekte, sosyal mesafe uygulamaları ve dijital dönüşüm hamleleri bulunuyor.

KOBİ'lere Özel Kredi Olanakları

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, global ölçekte yaşanan belirsizliklere rağmen Dünya Bankası ile yaptıkları işbirliği sayesinde uygun maliyetli finansman imkanı sunduklarını belirtti. Üstünsalih ayrıca, bu kredinin VakıfBank'ın tek seferde uluslararası kalkınma bankalarından sağladığı en büyük kredi olduğunu vurguladı.

Buna ek olarak, Üstünsalih, her bir firma için sunulan kredi limitinin 3 milyon dolar ve eşdeğeri TL veya avro olduğunu, toplam kredi limitinin ise 6 milyon dolar ve eşdeğeri TL veya avro olduğunu aktardı.

Öncelikli Destek: Kadın Girişimciler ve Genç İşletmeler

VakıfBank, salgından etkilenen KOBİ'lerin yanı sıra, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve öncelikli kalkınma bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara da özel destek sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 250 milyon dolarlık toplam kredi kaynağının 100 milyon doları, kadın işletmecilere, genç işletmelere ve öncelikli bölgelerde faaliyet gösterenlere sunulacak.

İstihdam Teşvikleri ve Hedefleri

Kredinin bir diğer önemli yönü ise istihdamı teşvik etmeye yönelik. Üstünsalih, kredi süresince istihdamını koruyan veya artıran işletmelere özel teşvikler sunacaklarını belirtti. İstihdam sayılarını koruyan veya artıran işletmelere, uygun faiz oranlarıyla 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Bu stratejiyle, istihdamın korunması ve artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.