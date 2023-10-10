Vakıfbank'tan Emeklilere ve Çalışanlara Özel 70.000 TL Kredi! Başvuru Ekranı Açıldı..

Vakıfbank'tan Kredi Sürprizi!

Vakıfbank, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha kolay karşılamaları için kredi musluğunu sonuna kadar açtı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için hazırlanan bu özel kampanyada 70.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyanın Öne Çıkan Detayları

Bu özel kampanya kapsamında 3.000 TL'den başlayarak 70.000 TL'ye kadar değişen kredi tutarları için cazip faiz oranlarıyla ve 36 aya varan vadelerle kredi kullanımı mümkün. Ayrıca tüketicilere esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor.

SMS İle Başvuru Kolaylığı

Vakıfbank, kredi başvurularını kolaylaştırmak adına SMS ile başvuru imkanı da sunuyor. Basit bir SMS ile hızla başvuru yapmak ve onay almak mümkün.

Promosyon Ödemeleri Geliyor

Vakıfbank emekli müşterilerini de unutmadı. Emeklilere özel promosyon ödemeleriyle de dikkat çekiyor. Bu promosyon ödemeleri maaş tutarlarına göre değişiklik gösteriyor.

Kredi Kampanyasıyla İlgili Bazı Notlar:

Kredinin aylık faiz oranı %3,69'dan başlamakta.

Kredi tahsis ücreti %0,5 + BSMV olarak belirlendi.

Ödeme planları oldukça esnek.

Örnek Ödeme Planı

Örneğin; 70.000 TL kredi için 24 ay vadeli seçenekte aylık taksitler 4.973,26 TL olarak belirlendi.

Vakıfbank'ın bu yeni kredi kampanyası, tüketicilere büyük bir finansal kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Hem emeklilere özel promosyon ödemeleriyle hem de cazip faiz oranlarıyla dikkat çeken bu kampanya, kısa süre içinde birçok kişi tarafından değerlendirileceğe benziyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilir ya da resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz