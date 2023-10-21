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Vakıfbank Emekli Müşterilere Özel 20.000 TL Kredi Fırsatı Sunuyor

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Vakıfbank Emekli Müşterilere Özel 20.000 TL Kredi Fırsatı Sunuyor
Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterilerine özel olarak 20.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. İşte detaylar.

Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Vakıfbank'tan emekli maaşı alan müşteriler, ay sonuna kadar 20.000 TL'ye kadar kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Vakıfbank Emekli Kampanyası Detayları

Vakıfbank'ın yeni açıklamasına göre, emekli maaşlarını Vakıfbank'tan alan müşterilere destek olunacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için özel avantajlar sunulacak. Bu kampanyadan faydalanmak için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

  1. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyor olmalısınız.
  2. Vakıfbank'ta bir hesabınızın bulunması gerekmektedir.

Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterilere 3 ay erteleme imkanı sunacak. Kredi başvurusunu en yakın Vakıfbank şubesinden veya mobil uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.

Kredi Tutarı ve Vade Koşulları

Bu kampanya kapsamında 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Kredi vadesi ise 36 ay'a kadar uzayabilecektir. 36 ay vade seçeneği dışında daha kısa vade seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, 20.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapacak müşterilere Vakıfbank, 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

Eğer emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, bu özel kredi kampanyasından hemen başvurarak yararlanabilir ve nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Vakıfbank, müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile destek olmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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