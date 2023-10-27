Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan kararla politika faizini %30’dan %35'e çıkararak 500 baz puan artırmıştır. Bu önemli adımın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ve yansımaları uzmanlar tarafından değerlendirilmeye alındı.

Prof. Dr. Emre Alkin: "Merkez Bankası Eleştirilerden Kurtuldu"

Prof. Dr. Emre Alkin'ın değerlendirmelerine göre, Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle eleştiri oklarının hedefi olmaktan sıyrıldı. Yakın gelecekte faiz artışı yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Türkiye-İsrail arasındaki gerginliğin de belirsizliğini sürdürdüğüne dikkat çeken Alkin, döviz kurlarında dalgalanmaların süreceğini ve Merkez Bankası'nın bu dalgalanmaları kontrol etme çabasında olacağını ifade etti.

Mert Yılmaz: "Yıl Sonu Faiz Beklentisi %40"

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Merkez Bankası'nın aldığı kararı doğru buluyor ve bu ekibin başarılı bir iş çıkardığını vurguluyor. Yılmaz, yıl sonuna doğru faizin %40 seviyelerinde olmasını bekliyor. Aynı zamanda, faiz artışının enflasyon sorununu tek başına çözemeyeceğini, makroekonomik önlemlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sertaç Ekeke: "Enflasyon Raporu Kritik Öneme Sahip"

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, Merkez Bankası'nın mesajını net ve şeffaf buluyor. Yakın zamanda açıklanacak Enflasyon raporunun, piyasa dinamikleri için kritik öneme sahip olacağını vurguladı. Yatırımcının dikkatle takip ettiği CDS ve diğer göstergelerin istikrarlı bir şekilde izlenmesinin önemine dikkat çeken Ekeke, Borsa İstanbul'da yaşanan hareketliliklerin de dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.