Uzmanı Açıkladı: KOBİ'ler İçin Müjde: KOSGEB'den 750 Bin TL'ye Kadar Destek!

2023 Şubat depreminin ardından, KOSGEB, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki işletmelere destek sunmak için yeni bir program başlattı. Program, özellikle Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya şehirlerinde depremden etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik. Bu destek, işletmelere 200 bin TL ile 750 bin TL arasında mali yardım sağlamayı amaçlıyor.

KOSGEB Destek Programının Detayları ve Başvuru Şartları

Bu destek programının temel amacı, depremden zarar gören işletmelerin yeniden canlanmasını ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesini sağlamak. Başvuru yapacak işletmelerden, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) hesabına sahip olmaları isteniyor. Bu sayede tebligatlar dijital olarak iletilerek sürecin daha hızlı ve verimli olması hedefleniyor.

TÜRKKEP’ten Depremzedelere Özel İndirimli KEP Paketi

KOSGEB’in bu hamlesinin ardından, e-dönüşüm sektörünün öncüsü TÜRKKEP de bir adım attı. TÜRKKEP, afetten etkilenen 11 ildeki KOBİ’lere UETS Bağlantılı KEP Paketi’ni yüzde 50 indirimle sunuyor. Bu paket, KOSGEB desteği alacak işletmeler için büyük bir fırsat oluşturuyor. İşletmeler, UETS adreslerini KEP hesaplarına bağlayarak e-tebligat işlemlerini kolayca yönetebilecekler.

Kampanyadan Nasıl Faydalanılır?

Depremzedeler, bu özel indirimden https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ web sitesi üzerinden ya da [email protected] e-posta adresine başvurarak yararlanabilir. Bu kampanya, özellikle KOSGEB destek programına başvurmak isteyen işletmeler için önemli bir avantaj sunuyor.

YILDIZ: “İŞLETMELERİMİZİN GELECEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

TÜRKKEP’in depremzede işletmeler için başlattığı indirim kampanyası hakkında bilgiler veren TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “6 Şubat’ta meydana gelen depremin yaralarını ülke olarak hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda KOSGEB, depremden etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir destek programı başlattı. Bu desteğe başvuran işletmelerden istenenler arasında UETS hesabına sahibi olmaları da yer alıyor. Yani işletmeler UETS hesabı alarak bu desteğe başvuru yapabilecekler. TÜRKKEP olarak biz de depremzede işletmelerin yanında olmak amacıyla bir indirim kampanyası başlattık. Bu doğrultuda deprem bölgesindeki 11 ilde yer alan işletmelerin % 50 indirimle KEP sahibi olmalarını ve KEP adreslerinin UETS hesaplarına bağlanmasını sağlıyoruz. Böylece işletmelerimize hem maliyet anlamında destek oluyoruz hem de tebligatlarına KEP üzerinden yanıt vermelerine imkân sunarak iş süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu her anda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. KEP’in 10. yılını kutladığımız bu dönemde ‘gelecek biziz’ sloganıyla bir yola çıktık. Kamu kurum ve kuruluşlarının, KOBİ’lerin, esnafların, holdinglerin kısacası ülkemizdeki tüm işletmelerin geleceği için onların yanında olmaya ve birlikte yürüyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.