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Uzmanı Açıkladı: 2024'te Altın, Döviz, Borsa Değil! Bu Sene Buraya Yatırım Yapanlar Kazanacak

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Uzmanı Açıkladı: 2024'te Altın, Döviz, Borsa Değil! Bu Sene Buraya Yatırım Yapanlar Kazanacak
Yeni yıl, farklı yatırım fırsatlarını beraberinde getiriyor. Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, küçük bütçelerle bile nasıl karlı yatırımlar yapılabileceğine dair değerli bilgiler sunuyor. Başaran, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için stratejik tavsiyelerde bulunuyor. İşte Başaran'ın altını çizdiği yatırım önerileri:

Yeni yıl, farklı yatırım fırsatlarını beraberinde getiriyor. Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, küçük bütçelerle bile nasıl karlı yatırımlar yapılabileceğine dair değerli bilgiler sunuyor. Başaran, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için stratejik tavsiyelerde bulunuyor. İşte Başaran'ın altını çizdiği yatırım önerileri:

Değer Kazanan Tarım Toprakları: Uzun Vadeli Yatırımın Anahtarı

Başaran'a göre, tarım toprakları, yıllar içinde değerini sürekli artıran bir yatırım aracıdır. Özellikle Eskişehir, Balıkesir gibi bölgelerde bulunan uygun fiyatlı tarım toprakları, gelecekte otomatik olarak değer kazanma potansiyeline sahiptir. Başaran, tarım toprağı yatırımının manzarası olmasa bile, uzun vadede ciddi getiriler sunabileceğini vurguluyor.

Tarım Arazilerinde İmara Açılma Süreci: Fırsatlar ve İpuçları

Başaran, tarım arazilerinin imara açılma sürecinin önemli detaylarını paylaşıyor. Tarla ve arsa cins değişikliği için, tarlanın belirli planlar içinde kalması ve yapılaşmaya uygun olması gerektiğini belirtiyor. Bu süreç, yatırımcılara tarım arazilerini daha değerli hale getirme fırsatı sunuyor.

İmar İzni Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İmar izni almak için bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Başaran, inşaat alanı katsayısının, yapı inşaat alanlarının toplamının, saçak seviyelerinin yüksekliği ve yola olan yakınlığı gibi faktörlerin önemini vurguluyor.

Yatırım Önerisi: Yüksek Enflasyon Karşısında Tarım Toprağı Yatırımı

Başaran, ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon karşısında tarım toprağına yapılan yatırımın, uzun vadeli bir değer kazanma potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Bu strateji, yatırımcılara alternatif bir yatırım fırsatı sunarken, gelecekteki kazançlar için sağlam bir temel oluşturuyor.

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Ekonomi
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