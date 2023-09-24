Uzman İsim Duyurdu! Emekliye 10 Bin TL İkramiye Verilecek..

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve zam oranları, emeklilerin ve ailelerinin önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yaşadığı zorlukları ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Ergün, Cumhuriyet ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini savundu ve emeklilerin dayanma gücünün tükenmeye başladığını ifade etti.

Emeklilerin Ekonomik Durumu

Türkiye'de yaklaşık 15-16 milyon emeklinin bulunduğunu belirten Kazım Ergün, bu emeklilerin yarısından fazlasının aylık maaşlarının 7.500 lira seviyesinin altında olduğuna dikkat çekti. Emeklilerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini ifade etti. Emeklilerin artan mali sıkıntılarının çözülmesi için taleplerini dile getiren Ergün, Cumhuriyet ikramiyesi ve zam oranlarının önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet İkramiyesi Talebi

Kazım Ergün, emeklilerin talepleri arasında yer alan Cumhuriyet ikramiyesinin en az 10.000 TL olması gerektiğini belirtti. Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve mali açıdan rahatlamalarını sağlamak amacıyla bu talebin ortaya atıldığını ifade etti. Emeklilerin birçoğunun 5.000 liralık ikramiyenin yetersiz olduğunu düşündüğünü ve bu miktarın mutluluk getirmediğini belirten Ergün, milyonlarca emeklinin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Bayram İkramiyelerinin Değer Kaybı

Bayram ikramiyelerinin değer kaybına uğradığına dikkat çeken Kazım Ergün, 2018 yılında 1.000 liralık bayram ikramiyesi ile 5.3 gram altın alınabildiğini hatırlattı. Ancak bugün 1 gram altının dahi 1.100 TL civarında olduğunu belirten Ergün, bu nedenle bayram ikramiyelerinin miktarlarının artırılması gerektiğini savundu. 2018 seviyelerine ulaşabilmesi için bayram ikramiyelerinin 9-10 bin lira aralığında olması gerektiğine dikkat çekti.

Emeklilerin ekonomik refahlarını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan bu talepler, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Emeklilerin beklentileri, ekonomi ve sosyal politika alanında önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.