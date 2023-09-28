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Uygun Fiyata Arsa Sahibi Olmanın En Kolay Yolu: Milli Emlak'tan Sınırlı Sayıda Arsa Fırsatı!

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Uygun Fiyata Arsa Sahibi Olmanın En Kolay Yolu: Milli Emlak'tan Sınırlı Sayıda Arsa Fırsatı!
Türkiye emlak sektöründe adını duyuran öncü firmalardan biri olan Milli Emlak, fırsat dolu arsa satışlarına aralıksız devam ediyor. En son Ankara'da, büyük bir arsayı satışa sunan bu kurum, potansiyel alıcılara tüm bilgileri şeffaf bir şekilde aktarıyor. İşte, Milli Emlak'ın Ankara'da dikkat çeken bu arsa ilanının detayları...

Türkiye emlak sektöründe adını duyuran öncü firmalardan biri olan Milli Emlak, fırsat dolu arsa satışlarına aralıksız devam ediyor. En son Ankara'da, büyük bir arsayı satışa sunan bu kurum, potansiyel alıcılara tüm bilgileri şeffaf bir şekilde aktarıyor. İşte, Milli Emlak'ın Ankara'da dikkat çeken bu arsa ilanının detayları...

Milli Emlak'tan Muhteşem Arsa Fırsatı

Emlak sektöründe yaşanan hareketliliği yakından takip eden Milli Emlak, Ankara'daki yeni arsa satış ilanıyla yine gündeme oturdu. Bu özel ilan, uygun fiyatlı arsa arayanların gözdesi olmaya aday. Milli Emlak'tan Ankara'ya özel bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Satışa Sunulan Arsanın Detayları

Haftalık olarak birbirinden avantajlı arsa ilanlarıyla karşımıza çıkan Milli Emlak, bu kez Ankara'da 1.250 metrekarelik bir arsayı satışa çıkarıyor. İşte, bu arsa ilanı hakkında merak edilen tüm detaylar:

ANKARA'DA MİLLİ EMLAK'TAN ARSA İLANI

  • Tahmini İhale Bedeli: ₺69.000,00
  • Teminat Miktarı: ₺13.800,00
  • Arsanın Yüzölçümü: 1.250,00 m²
  • İhale Tarih ve Saati: 28/09/2023 - 13:50

Milli Emlak Arsa Alım Süreci Nedir?

Milli Emlak üzerinden arsa satın almak isteyenlerin, il, ilçe, mevki, pafta, ada ve parsel numaralarını içeren dilekçelerini, taşınmazın bulunduğu il veya ilçedeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu süreçte, alıcıların tüm başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri, arsa satın almanın ilk adımıdır. Milli Emlak'ın sunduğu bu avantajlı fırsatları yakından takip ederek, emlak piyasasında avantajlı bir yatırım yapabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Ekonomi
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