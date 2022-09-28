Üreticiler, TMO'nun fındık alımından memnun

ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bugüne kadar gördüğümüz, üreticilerden gerçekten TMO'ya ciddi bir teveccüh ve ilgi var." dedi.

TMO'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alım merkezlerini ziyaret eden Güldal, burada fındığını teslim eden üreticilerle sohbet etti.

Alım noktasındaki çalışmaları takip eden Güldal, gazetecilere, Trabzon ve Giresun ziyaretinin ardından bugün de fındığın en çok üretildiği Ordu'da olduklarını, kentteki diğer alım noktalarını da tek tek gezeceklerini belirtti.

Tüm üreticilerle sohbet ettiklerini dile getiren Güldal, "Ürününü getirmiş olan, randevu almış olan üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz, üreticilerden gerçekten TMO'ya ciddi bir teveccüh ve ilgi var. Randevularımız tamamına yakın karşılıklı geliyor. Yani randevuya sadakat yüzde 95-98 oranında." diye konuştu.

Gezdikleri noktalarda özellikle gördükleri iyileştirmeler, yeni alacakları tedbirler noktasında da notlar aldıklarını, bunları talimatlandırdıklarını anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"22 Ağustos'tan itibaren fındık alımlarına başlamıştık. Bugün itibarıyla da 100 bin tonun üzerinde bir randevu, ciddi miktarda da randevuya sadakatten dolayı bize akış söz konusu oldu. 51 lira sivri, 52 lira levant kalite, 53 lira Giresun kalite fındık alıyoruz ama randımanlar gayet iyi olduğu için birçok yerde, az önce Abdullah amcamıza takdim ettiğimiz gibi 55 lira, 56 lira, 57 lira gibi fiyatlandırmalar da söz konusu oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor elbette."

Güldal, Karadeniz'deki tüm fındık üretim bölgelerinde şu anda 50 alım noktasında alım yaptıklarını vurgulayarak, depo imkanı buldukça ve ihtiyaç olan yerlerde yeni alım merkezleri oluşturmak suretiyle bunun daha da artabildiğini aktardı.

Günlük şu anda 2 bin 500-3 bin ton arası TMO'nun fındık aldığına işaret eden Güldal, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu miktar belki de 4 bin tona çıkacaktır. Bütün bunun hazırlıklarını yaptık. Randevu miktarlarımızı günlük alım miktarlarımızı arttırıyoruz. Üreticilerimizin beklentisi olan tüm iyileştirmelere de çalışıyoruz ve bu noktada talimatlarımızı veriyoruz. Süreç iyi gidiyor. Bu sene mevsim iyi. Havalar güneşli gittiğinden dolayı rutubette biliyorsunuz 6,5'e çıkarttığımız kriterde hiçbir sıkıntı olmadı."

- "Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması"

Şu anda alım döneminde olduklarını, tamamen üreticinin ürününün ne kadar fazlasını alabilecekleri noktasına odaklandıklarını vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"31 Aralık tarihine kadar, yani yıl sonuna kadar, yetkinin müsaade ettiği tarihe kadar biz en fazla fındığı almaya çalışacağız. Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması. Ondan sonra da ülke menfaatinin korunması olacak elbette. Fındığın değerinin korunması üreticiden başlıyor, ülke menfaati olarak devam ediyor. Bu süreci geçmişte de TMO gayet yerinde ve başarılı bir şekilde yürüttü çok şükür. Rekoltenin de önemli miktarda yüksek olduğu bu yıl da aynı hassasiyeti gösteriyoruz."

Güldal, "Üreticilerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle fındık arzında ihtiyaçları kadar fındığı satışa sunmaları, bir kısmını sonraya bırakmaları, fındığın değerinin artma ihtimaline karşı o tedbiri almaları da çok doğru bir yaklaşım. Bu noktada üreticileri tebrik etmek lazım. Serbest piyasanın da bizim altımızda olduğunu biliyoruz. Tahmin ediyorum kısa bir süre sonra bizim seviyelerimize daha yakın hale gelecektir diye değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Ordu'da Turnasuyu mevkisinde bugün itibarıyla yeni bir ekip oluşturduklarını anlatan Güldal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ordu'daki ekip sayımız 19'a çıktı ve günlük alım miktarımız şu anda 750-800 ton civarındaydı. 1000 tonun üzerine, 1500 tonlara doğru birkaç gün içerisinde taşımış olacağız. Dolayısıyla hep 'kamuoyunun, üreticilerin, sivil toplum kuruluşlarının alım hızlanmalı' dediği, biz de 'önümüzdeki süreçte bu hızlanacaktır' dediğimiz çalışmalar görüldüğü gibi, açıkladığımız gibi devam ediyor. Günlük alım miktarımız yoğunlaşarak yükseliyor. Şu anda 1000 tona yaklaştık, 1500 tonlara doğru günlük gideceğiz inşallah.Türkiye genelinde de 4 bin ton hedefimiz, en az günlük alım miktarıdır."

- "Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı"

Üretici Köksal Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederek, "Ayın 22'sinde randevu aldım, fındığımı getirdim. Bir defa verdim. İkinci randevumu ayın 28'ine aldım, bugün getirdim. Çok memnunuz, fiyatlar da çok güzel. Devletimiz çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Adem Şanlı da fındığın meşakkatli bir iş olduğuna dikkati çekerek, "Tabii fındık zor süreç ama müdürümüz, vekillerimiz, bakanlarımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun fındıkta fiyat verdikleri için onlara çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün fındıkta dışarıda 44-45 lira gibi fiyatlar var. Ama sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Bu devletimiz bu fiyatlara almamış olsaydı, biz bugün fındıkları belki 30-35 liraya verirdik." dedi.

Ziyaretlerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile TMO Ordu Şube Müdürü Mehmet Güney de yer aldı.