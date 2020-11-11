ÜRETEN KADINLAR KULÜBÜ KASIM AYI ATÖLYELERİ BAŞLADI

JLL Türkiye tarafından yönetilen Ankara’nın en seçkin alışveriş merkezlerinden Next Level AVM’nin pandemi sonrası kadınların hayatını renklendiren ve çok ses getiren projesi Üreten Kadınlar Kulübü dijital atölyeleri Kasım ayında da hız kesmeden devam ediyor. Her hafta el sanatlarının farklı dalları ile tanışan kadınlar Kasım ayında da makrome, keçe yapımı, örgü ve takı tasarımı yapmayı öğrenecekler.

Eylül ayında başlayan ve hayata geçtiği günden bu yana binlerce kadına ulaşan Next Level Üreten Kadınlar Kulübü dijital atölyeleri, eğitmenlerce genel tekniklerin başlangıç seviyesinde anlatıldığı videolar ile kadınlara evlerinde eğitim alma imkanı tanıyor. Kadınların yeni hobiler edinmesinin yolunu açan projede her ay 40 kadına da ücretsiz olarak eğitim malzemeleri hediye ediliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar yapılan 8 farklı atölyede ahşap boyama, porselen çiçek, patchwork, wayuu çanta, seramik boyama, amigurumi, cam boyama, dekoratif örgü eğitimi verilirken yeni atölyeler de makrome, keçe yapımı, takı tasarımı ve örgü tekniği eğitimleri olacak. Uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilecek yeni atölyelerde de Next Level AVM instagram sayfası üzerinden başvuru yapan 40 katılımcıya ayrıca atölye malzemeleri yine hediye olarak teslim edilecek.

Pandemi sürecinde daha fazla kişiye ulaşarak moral ve motivasyonu artırmayı ve üretime teşvik etmeyi hedefleyen projede, başlangıç düzeyindeki eğitim videoları Next Level AVM’nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam edecek.