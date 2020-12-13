Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) SOCAR Türkiye’nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo’nun sponsorluğunda düzenlediği ve ABD’den Çin’e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü öngörülerin paylaşıldığı Uluslararası Yatırım Zirvesi sona erdi. 5 gün süren zirve ile Türkiye’nin gündemi, uluslararası doğrudan yatırımlara çevrildi.

Zirve hakkında konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, “YASED’in kırk yılı şüphesiz üyelerinin Türkiye’ye gösterdiği bir bağlılık ve güvenin bir kanıtıdır. Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile bize kayda değer imkanlar sağladı. Ve Türkiye’nin uluslararası şirketleri olarak, yüksek katma değerli üretim, iş imkanlar, ihracat ve Ar-Ge ile Türkiye’nin büyümesine katkı sağladık. Türkiye’nin güçlü potansiyeline inanmaya devam ettik ve önümüzdeki yıllardaki başarısına katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

‘Küresel pazar yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam edecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu gibi Türkiye’deki yatırım ortamını belirleyen Hükümet ve kamu temsilcilerinin de zirveye katılım gösterdiklerini hatırlatan YASED Başkanı Sargın, şöyle devam etti: “Oyunun kuralları değişiyor ve yatırımcılar salgın sonrası süreçte rekabetçi kalmaya hazırlanırken bugünün değişen dinamiklerini yakalamaya çalışıyorlar. Uluslararası doğrudan yatırım için, düşüş eğiliminin en az birkaç yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Fakat, diğer her şey gibi, uluslararası doğrudan yatırım da dönüşecek ve iyileşecek. Bölgeselleşme, yatırımların ülke içine taşınması, üretimin ulusallaşması ve küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendirilmesi gibi bazı trendlerin yükselmesini öngörüyoruz. Tüm bu değişimlere rağmen, küresel pazarın yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam edeceğini biliyoruz.”

‘Türkiye’nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduk’

7-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde Türkiye’nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduklarını dile getiren YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, “Türkiye’nin salgın sonrasında değişen dünya koşullarında yeni ve güçlü bir pozisyon alacağına inanıyor ve bunun işaretlerini görüyoruz. Stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için özel bir yere sahip olan Türkiye, gerek küresel tedarik zincirleri gerekse büyük potansiyel barındıran iç pazarı ile yatırımcıların her zaman ajandasında yer alacaktır. Pandemi nedeniyle ilk kez online olarak yapılmasına rağmen yüksek katılım ile gerçekleştirilen bu zirve, gelecek için bize umut veriyor; katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Kurumlar, beklenmedik krizlere karşı dijitalleşmesini hızlandıracak’

Covid-19 nedeniyle yaşamın her alanında olduğu gibi iş süreçlerinde de kesintiler olduğunu anlatan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, şöyle devam etti: “Ancak dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş olan kurumların pandemi karşısında daha iyi bir sınav verdiklerini gördük. Bu durum işlerin devamlılığı için teknolojinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Böylesine beklenmedik krizler karşısında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik imkânı tanıması nedeniyle kurumlar bundan sonraki dönemde de dijitalleşmesini hızlandıracak. Özellikle her dönem sağladığı çeviklik ve hızın yanında, esnek çalışma modellerine geçişi kolaylaştırdığı için bulut teknolojileri daha ön planda olacak. SAP olarak biz de ‘Dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek’ vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Türkiye’de 60’dan fazla yerel iş ortağımız ile birlikte Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak çalışıyoruz. Bir yandan da yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyon merkez üssü olarak gördüğümüz Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2013’den beri faaliyet gösteren Yazılım Geliştirme Merkezi’miz de SAP’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Küresel yatırım trendlerinin tartışıldığı ve konunun tüm paydaşlarının bir araya geldiği Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne YASED’in bir üyesi olarak destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. SAP olarak Türkiye’de genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarımız, iş dünyası örgütlerindeki aktif çalışmalarımız, farklı alanlardaki sponsorluk faaliyetlerimiz ile bilişim sektörünün gelişmesine şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

‘Zirve hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından fırsat sundu’

Dünyanın nasıl hızla değişip dönüştüğünün, küresel salgınla birlikte çok daha çarpıcı şekilde görünür hale geldiğini söyleyen Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, “Bütün dinamikleri kökten değiştiren, dolayısıyla yatırım ortamının da evrildiği bu kritik dönemde küresel yatırımcıların bir araya geldiği, geleceğin yatırım ortamının ele alındığı, yapılması gerekenlerin konuşulduğu YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından çok iyi bir fırsat sundu. Zirvenin özellikle küresel tedarik zincirlerinin önümüzdeki dönemde teknolojik ve sürdürülebilir dönüşümlerle alacağı yeni forma ve karşı karşıya olduğumuz “yeni normale” dair bizleri çıkardığı ufuk turunu çok değerli buluyorum. Uluslararası iş birliğinin ve uluslararası yatırımların; ancak inovasyonla, iyi yönetişimle, teknoloji transferi ve bilgi/veri paylaşımıyla desteklendiği takdirde katma değer yaratacağı yönünde hemen hemen bütün katılımcıların yaptığı değerli vurgu çok hayati. Ülkemizin, hem güçlü iş gücü ve yatırım potansiyeliyle, hem jeostratejik avantajlarıyla geleceğin yeni tedarik zincirlerinin merkezinde yer alabilmesi için kıymetli avantajları olduğunu görüp umudumuzu pekiştiren buluşma için YASED’e teşekkür ediyor, oldukça verimli geçen zirveyi ülkemizin büyük atılımlar yapabilmesi yolunda güçlü bir basamak olarak görüyorum. Türkiye’nin parlak geleceğine ve güçlü potansiyeline olan inancımızla 63 yıldır üreten ve yatırım yapan bir sanayi grubu olarak bugün ülkece bulunduğumuz noktadan daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor; küresel yatırımların da katkısıyla yeni dönemde de güçlü bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum” dedi.

‘Daha güçlü bir ekonomi için çıktıların ilham vermesini dilerim’

PepsiCo olarak, YASED tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne katılmış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel, “Hem ülkemiz ekonomisine hem de topluma daha fazla fayda yaratmaya yönelik yaklaşımımızla, her zaman odağımızdaki dijital dönüşüm, inovasyon, sürdürülebilirlik konularında ilgili konuşmacıların paylaşımları çok değerliydi. Daha güçlü bir ekonomi için bu başlıklardaki çıktıların tüm sektör ve kurumlara ilham vermesini dilerim” ifadelerini kullandı.