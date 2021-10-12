Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye'nin 2021 büyüme tahminine yukarı yönlü revizyonlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çeken Türkiye ekonomisi, özellikle sanayi üretimindeki çift haneli artışlarla toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme oranına ulaşıldı.

Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu.