Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, "Sadece Türkiye özelinde baktığımız zaman çok yeni bir araştırma diyor ki 2035 yılında Türkiye'de metaverse ekonomisinin yıllık gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yüzde 1,3 ila 2,4 arasında olacak. Yaklaşık 19,9 ila 37,5 milyar dolarlık yıllık ölçeklerden bahsediyoruz." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin ikinci gününde, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç'ın moderatörlüğündeki "Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech'lerin Rolü" oturumunda Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez, Papara Üst Yöneticisi Emre Kenci ve Yükselen Çelik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk birer konuşma yaptı.