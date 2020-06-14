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Ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz

TCMB Başkanı Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

Ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

Uysal, attıkları adımlarla finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, "Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kulandı.

"Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor"

"Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor." ifadelerini kullanan Uysal, "Elimizdeki bütün araçları; fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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