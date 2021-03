Üçay Mühendislik 25 il ve 52 noktada hizmet veriyor

Güneş enerjisi kurulum mühendisliği süreci sadece anahtar teslim hizmet vermekle bitmiyor. Arka planında çalışan ve tüm kontrol sürecini yöneten operasyonel ekibe de sahip olmak gerekiyor. 22 yıllık tecrübeye sahip Üçay Mühendislik, 25 ilde 52 şubeye sahip organizasyonuyla sadece ulusal anlamda hizmet vermiyor aynı zamanda yerelleşerek tüm süreci kendi kontrolüyle yönetiyor.

Gelişen teknolojiler sayesinde artık güneş enerjisi kurulum maliyetleri düşüyor ve bu alandaki yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ancak bu sistemi kullanmak adına yapılan yatırımlarda teknik destek alabilmek, yatırımın süreç yönetimi açısından büyük önem arz ediyor. Üçay Mühendislik’in yerel anlamdaki gücüne vurgu yapan ve EPC (Mühendislik, Satın alma ve Uygulama) süreçlerinin tümünü profesyonel bir bakış açısıyla yönettiklerini söyleyen İlgin Eray, “Son dönemde yatırım maliyetlerinin ucuzlaması ve ilk 5 senede kendisini amorti eden bir sisteme dönüşmesiyle güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumlarında artış gözleniyor. Ancak bu avantajlı sisteme sahip olurken, sadece kurulum mühendisliği bilgisi yeterli olmuyor. Ulusal alanda hizmet veren bir firmayla da çalışsanız, eğer yerel şubeleşmesini tamamlayamamışsa sorun yaşarsınız. Biz Üçay Mühendislik olarak; 22 yıllık tüm tecrübemizi 25 farklı ilde 52 şubemizin tümüne aynı özveriyle yansıtıyoruz. Hizmet verdiğimiz her noktada bize ihtiyaç duyulabilecek her ana müdahil olarak yaşanan tüm sorunlara çözüm üretiyoruz” dedi.

HİZMETTE FARK YARATMAK İSTİYORUZ

Yerel anlamda kuvvetli olmanın önemine vurgu yapan İlgin Eray: “Türkiye’de EPC kavramı sadece güneş enerjisi sistemi kurulumuyla eşleştirilebiliyor. Ancak bu kavram oldukça büyük bir donanıma sahip olmanın gerekliliğini gösteriyor bizlere. Çünkü bu gibi mühendislik gereken hizmetlerde sadece işi yapıp devredip çekip gitmek olmaz. Tam aksine her an sürecin takipçisi, ihtiyaç duyulan her an konuya müdahil olabilme yetisi gerektirir. Bizler Türkiye’nin ulusal anlamdaki güçlü firması olarak yerel yapılanmasını da tamamlamış tek firmasıyız. Yani EPC kavramının altını dolduran bir mühendislik firmasıyız aslında. Hizmet verdiğimiz her noktada kendi profesyonel ekibimizle tüm sürecin kontrolörü olup teknik destek sunabilecek güçteyiz. Hizmette fark yaratmak mottolarımız arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.