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Uçak bileti almak için fırsat kollayanlar dikkat: Bilet fiyatları 599 TL’ye kadar düştü!

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Uçak bileti almak için fırsat kollayanlar dikkat: Bilet fiyatları 599 TL’ye kadar düştü!
Türk Hava Yolları 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan yurt içi biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası düzenlendi. THY, 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşları 599 liradan başlayan fiyatla satışa sundu.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretleri olarak belirlendi.

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 849 Türk Lirası, PrimeFly ücret sınıfında 899 Türk Lirası oldu.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanması gerekiyor. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli olmayacak.

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