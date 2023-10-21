Tütün, Alkol ve Akaryakıtta Şok Artış: 2024 Zamları Ne Kadar Olacak?

2024'e girdiğimiz bu dönemde, tütünden alkole, akaryakıttan diğer dolaylı vergilere kadar pek çok alanda büyük zamların haberi gelmeye devam ediyor. Bu zamlar, 2024'te vatandaşın cebini nasıl etkileyecek?

2024 Yılında Beklenen Büyük Zamlar

Tüketim ürünlerindeki zamların ardı arkası kesilmezken, özellikle tütün, alkol ve akaryakıtta beklenen zamlar vatandaşın bütçesini zorlayacak gibi görünüyor. 2024 yılında yapılacak zamların oranları şöyle:

Vergi Oranlarındaki Değişiklikler

Dünya Gazetesi köşe yazarı Naki Bakır, 2024 vergi oranları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakır'ın verdiği bilgilere göre:

Akaryakıtta özel tüketim vergisi artışının %129 olması bekleniyor.

Alkoldeki vergi artış oranı %70 olacak.

Tütündeki vergi artışı ise %71,8'e ulaşacak.

2024'te Diğer Harç ve Vergi Oranları

Harçlardan alınacak oranların büyük bir artış göstermesi bekleniyor:

Yargı, noter, tapu ve diğer harçlardan alınacak oranlar %86,5 artışla 253,5 milyar TL'ye çıkacak.

Banka ve sigorta muayeneleri vergisinde %97,8 artışla 214,4 milyar TL, damga vergisinde %67,8 artışla 145,9 milyar TL, şans oyunları vergisinde %109 artışla 54,9 milyar TL, özel iletişim vergisinde %68,6 artışla 37,5 milyar TL ve dijital hizmet vergisinde %70 artışla 15,6 milyar TL tahsilat hedefleniyor.

2024 Vergi Geliri Tahminleri

Toplamda 2024 yılında vergilerden elde edilecek gelirin 7 trilyon 407,7 milyar TL olması öngörülüyor. 2023 yılında beklenen toplam vergi gelirine kıyasla bu, %73,5'lik bir artışı ifade ediyor.

2024 Bütçe Beklentileri

2024 yılı merkezi yönetim bütçesine göre, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar TL olması, bütçe açığının 2 trilyon 651,9 milyar TL ve faiz dışı açığın 1 trilyon 397,9 milyar TL olabileceği tahmin ediliyor.