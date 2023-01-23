TÜSİAD'tan 'seçim' ve 'ekonomi' açıklaması

Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından her yıl düzenlenen 'Türkiye Ekonomisi' semineri, İstanbul'da düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin tarafından yapıldı. Moderatörlüğünü Hande Demirel'in üstlendiği panelde; Cevdet Akçay, Gizem Öztok Altınsaç, Selva Demiralp, Hakan Kara ve Gökhan Şen konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, “Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, seçim sonrası ile öncesi arasındaki ekonomik koşulların ve politikaların farklılaşması olası” söyleriyle seçim sonrasında ekonomi ve faiz politikasının değişebileceği yönündeki tahminlerini aktardı.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ise “Maalesef 2023'ün 2022'den daha az risk, belirsizlik ve zorluk taşıyacağına dönük bir beklenti içinde olamıyoruz" dedi.

Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) direktörü Selva Demiralp de “Bugünkü panelde de amacımız önce 2022'den bu zamana neler oldu, o dönem yapılan öngörüler ne kadar tuttu, yanıldık mı, yanıldıysak sebepleri neydi ve 2023 Türkiye ekonomisinden neler bekliyoruz gibi soruların cevaplarını arayacağız” şeklinde konuştu.

Küresel ve yerel ekonomiye ilişkin mevcut durum hakkında yapılan değerlendirmenin ardından önümüzdeki döneme ilişkin yorumlar ve beklentiler paylaşıldı.