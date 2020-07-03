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TUSAŞ, Fortune Türkiye 500 listesinde havacılık sektöründeki liderliğini korudu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 havacılık ve savunma şirketi içinde yer almak." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ, Fortune Türkiye 500 listesinde havacılık sektöründeki liderliğini korudu

Fortune Türkiye 500 listesinde 11 basamak yükselerek 26'ncı sıraya yerleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık sektöründeki birinciliğini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre TUSAŞ, sıralamada en çok yükseliş gösteren savunma sanayi şirketi oldu. 11 basamak yükselerek 26'ncı sırada yer alan şirket havacılık sektöründeki lider vasfını da perçinledi.

Geçen yılı 2,2 milyar dolarlık ciro ile kapatan TUSAŞ'ın yükselişinde, cirodaki payının yanı sıra Ar-Ge projeleri de etkili oldu. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alıyoruz ve her yıl bu listelerdeki sıramızı yükseltmeye devam ediyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 havacılık ve savunma şirketi içinde yer almak, başaracağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

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