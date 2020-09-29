“TÜRSAK VAKFI” KURUMSAL KİMLİĞİNİ DE GENÇLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK DEĞİŞTİRİYOR

1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 2021 yılı öncesinde kurumsal kimliğini yenileme çalışmalarına başladı. Yeni yönetim kurulunun seçilmesiyle birlikte farklı, çağdaş ve dinamik bir kimliğe bürünen TÜRSAK Vakfı’nın bu kapsamda yaptığı ilk değişiklik günün dinamiklerine de uygun olarak tasarlattığı yeni logosu oldu.

Türkiye’nin En Dinamik Vakfından Yeni Logo

TÜRSAK, yeni belirlediği hedefler doğrultusunda tüm iş birliklerinde olduğu gibi logo ve yeni web sitesi tasarımı için de önceliği genç ve dinamik isimlere vererek birçok teklif aldı. Bu bağlamda, Grafik Tasarımcı ve Sanat Yönetmeni Lal Korçan tarafından tasarlanan TÜRSAK Vakfı logosunun 2020 yılına adaptasyonunda sinema ve kültür dünyasında son yıllarda yaşanan dijital devrim odak noktası olarak seçildi. 29 yıllık TÜRSAK Vakfı tecrübesi ve birikiminin dönüşümünü temsil eden bu görselleştirme, var olan logonun evrimi şeklinde tasarlandı.

Dijitale Dönüşümün Yansımaları Yeni Logoda

Dönemin modern dilinin öngördüğü sade bir tasarımla yalın bir halde bırakılan logo; bir yandan 1991’den beri var olan hikayesine ve eski fontunun hatırasına sadık kalırken, bir yandan da sade ama güçlü bir dokunuşla bugünü ve yarını temsil ediyor. Bunun için yeni logodaki “ü” harfi “stand by” tuşu şeklinde sembolize edilerek, dijital dönüşüme bir gönderme ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi üstlendi.

“Logonun Arkasındaki Yolculuğun Beyin Fırtınalarının İzini Taşıyor Olması Çok Kıymetli”

Değişen logoya dair görüşlerini paylaşan TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, logoların kurumların ve markaların adeta birer temsilcileri olduğunu ifade etti. Tek bir logo ile o kuruma veya markaya ait birçok şeyi anlatmanın zor bir sanat olduğuna değinen Dağdeviren, hem tarihi olan hem de dinamik duruşunu sergilemek isteyen kurumların için bu durumun iyice zor olduğunu belirtti. “TÜRSAK da faaliyetlerine hiç ara vermeden devam eden Türkiye’nin en eski kültür-sanat kurumlarından biri olmanın yanı sıra, teknolojinin ve yaşam kültürünün değişimini de yakından takip eden dinamik bir vakıf. Zaten böyle olmasa idi ömrü ve etkinliği de bu kadar uzun olmazdı” diyen Dağdeviren, bu nedenle yeni bir logo ve yakında yenilenmiş olarak açacakları web sitesinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Vakfın başkanı logonun tasarım süreci ile alakalı da şu cümleleri kullandı: “Geçmişi kaybetmeden, geleceğe bakabilen ama aynı zamanda da kafa karıştırmayan netlikte bir logo gerekiyordu. Bunun için de tercihimiz; kültür ve sanata, geçmişin değerler ile geleceğin dinamizmine bizim gibi yaklaşabilen, algısı zamansız ama yaşı genç bir isimle çalışmak oldu. Lal Korçan bu manada tüm beklentilerimizi karşılamanın ötesinde, ileriye taşıdı. Güçlü bir logonun bakılınca şaka yollu ‘E ne var bunda’ denecek basitlikte iken, arkasındaki yolculuğun beyin fırtınalarının izini taşıyor olması çok kıymetli”.

Yeni Yönetim Kuruluyla Yeni Hedefler

Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı’nın Aralık 2018’de seçilen yeni yönetim kuruluna; film yapımcısı, Türkiye’nin ilk internet portal’i netbul.com’un kurucusu ve ilk sosyal medya televizyon programı Sosyal Alem’in yapımcısı ve moderatörü, Yaratıcı Yapımcı Elif Dağdeviren başkanlık ediyor. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Fono Film’in sahibi, TAFF Kurucu Ortağı Yapımcı Cemal Okan, Avukat ve Yapımcı Burhan Gün, sinema dünyasında çok ses getiren ShortByShort Kısa Film Platformu Kurucusu ve Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Demir Karahan, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, PlanB ve Dijital Büro internet pazarlama şirketlerinin kurucularından yapımcı Uğur Şeker ile Inter Medya Kurucusu ve CEO'su Can Okan’dan oluşuyor.