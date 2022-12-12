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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın dijital doğrulama sistemi sayesinde tatil satın alınan internet sitelerinin gerçek acente olup olmadığının kontrol edilebildiğini söyledi.

EKONOMİ 12.12.2022, 11:39
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya sahte acentelere karşı vatandaşları uyardı

Bağlıkaya, 16. Uluslararası İzmir Turizm ve Ticaret Fuarı'nda yaptığı açıklamada, fuara geçmiş yılların epey üzerinde katılım olduğunu ifade ederek, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin "turizm borsası" olması noktasında fuarın önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Kış mevsiminde otel doluluklarının iyi olduğunu belirten Bağlıkaya, kuzeyde süren savaş ve Avrupa'da yaşanan enerji krizinin Türkiye'ye yönelik talebi artırdığını, bu talebin kış aylarında da sürdüğünü belirtti.

Bağlıkaya, "Hava yolu şirketlerindeki doluluktan bunu zaten anlıyoruz. Türkiye; deniz, yayla, termal, kayak, golf turizmi ile önemli bir destinasyon. Artık hak ettiği talebi görmeye başladı. TÜRSAB'ın temel prensibi, yurt içindeki destinasyonların bilinirliğini artırmak. Konaklamacılarımızın işi, gelen misafirleri memnun etmek ve yüksek kalitede hizmet almalarını sağlamak. Seyahat acentelerinin görevi de yurt dışında, nerede olursa olsun, misafire ulaşıp onları Türkiye'ye getirmek ve iç turizm hareketini maksimum seviyeye çıkarmaktır. Erken rezervasyon kampanyamıza başlıyoruz. Tüm sektör paydaşlarımızla birlikte bu sene turizm hareketliliğini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Turizm amaçlı yapılan tüm kiralamaların seyahat acentelerimiz üzerinden yapılmasını istiyoruz"

Firuz Bağlıkaya, iç turizminde problem olan ülkelerin dış turizminde de sıkıntılar çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir ürünün var olması, ürünün sürekliliğinin sağlanması ve ayakta kalması iç turizmle mümkün oluyor. Bu yüzden TÜRSAB olarak ayak basmadık yer bırakmıyoruz. İş birliği yapmadığımız belediyemiz yok. Gidip gelmediğimiz, kontrol etmediğimiz bir destinasyon yok.

TÜRSAB olarak ülkemizde turizm amaçlı yapılan tüm kiralamaların seyahat acentelerimiz üzerinden yapılmasını istiyoruz. Bakanlığımızdan bu yönde bir aksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde hem vergilendirme noktasında ciddi bir kayıp hem de güvenlik noktasında ciddi bir açık oluşuyor. Bir evin kimin tarafından kiralandığı, içinde kimlerin kaldığının bilinmesi lazım. Bu kiralamanın faturalandırılması lazım. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış denetçilerimiz aracılığıyla tüm kaçak faaliyetleri denetlemeye çalışıyoruz. 40 milyar dolarlık bir sektörün denetimini yapıyoruz. Kaçak faaliyet yapanlara ceza uyguluyoruz. TÜRSAB olarak bizim dijital doğrulama sistemimiz var. Vatandaşlarımız, tatil satın aldıkları sitelerde bizim dijital doğrulama sticker'larımızı göreceklerdir. Ona tıklayıp TÜRSAB acente listesinde, alışveriş yaptıkları acentenin gerçek bir acente olup olmadığını kontrol edebilirler."

"Derli toplu bir seyahat acenteleri ve seyahat yasası en büyük talebimiz"

Orta ve küçük ölçekli acentelerin yaşadığı problemlerin basit yasa değişiklikleri ile ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Bağlıkaya, yeni dönemde en önemli hedeflerinin bu yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması olacağını söyledi.

Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri ile ilgili yasanın revize edilmesi en büyük talebimiz. Halen 1972'de yapılan yasal düzenlemelere göre hizmet veriyoruz. Dünya, 1972'den bugüne farklı yerlere geldi. Turizmde çok şey değişti. Başka kuruluşların, bize ait olan görevleri yasal boşluklardan faydalanarak yapar hale geldiklerini görüyoruz. Derli toplu bir seyahat acenteleri ve seyahat yasası en büyük talebimiz. En kısa sürede bu düzenlemelerin yapılmasını sağlayıp yolumuza daha güvenli ve verimli bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

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