TURQUALITY Projeleri Türk Kuru Meyve Sektörüne Büyük Kazanç Sağlıyor: İhracat 10 Yılda İkiye Katlandı

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının lider olduğu kuru meyve sektörü, TURQUALITY Projeleri sayesinde son 10 yılda ABD, Çin ve Japonya'ya olan ihracatını yüzde 101 artırarak 93 milyon dolardan 187 milyon dolara çıkardı. Sektör, yıllık 1,6 milyar dolar olan ihracatını 3 yıl içinde 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

TURQUALITY ve URGE Projeleri İhracata Güç Katıyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin "Kuru Meyve Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Başkan Mehmet Ali Işık, TURQUALITY ve URGE projelerinin olumlu etkilerini vurguladı. Son 10 yılda, değer bazında yüzde 12 artış yaşanırken, ABD, Çin ve Japonya'ya yapılan ihracat yüzde 101 arttı.

Başarıda Koordinasyon Önemli

İhracatta başarıyı, bakanlıkların, üreticilerin, tüccarların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve ihracatçıların koordineli çalışmasına bağlayan Başkan Işık, Avrupa Birliği'nin payının yüzde 50, diğer pazarların payının ise yüzde 50'ye ulaştığını belirtti.

Yeni Projelerle Hedef Büyüyor

Türkiye'nin yıllık 500 bin ton kuru meyve ihraç ettiğini vurgulayan Işık, TURQUALITY ve URGE Projeleri'nin pazarlama faaliyetlerinde büyük katkı sağladığını söyledi. İstanbul ve Gaziantep'te bulunan kuru meyve ihracatçı birlikleriyle yeni bir TURQUALITY Projesi için Ticaret Bakanlığı’na başvuracaklarını da ekledi.

İhracatçılar Fuarlarda Etkin

Fuarların ihracatı artırmada çok etkili olduğunu belirten Işık, Türkiye'nin 2026 yılı için 302,2 milyar dolar ihracat hedefi koyduğunu, kuru meyve sektörünün bu hedefe 2 milyar dolarlık katkı sağlamak istediğini söyledi.

Rusya Yeni Hedef Pazar

Rusya Federasyonu’nu da hedef pazar olarak belirleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, fuar katılımlarını artıracaklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Natural Products Expo West Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Bu gelişmeler, Türk kuru meyve sektörü için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki yıllarda sektörün, TURQUALITY ve URGE Projeleri sayesinde daha da büyümesi bekleniyor.