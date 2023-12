Türkiye'nin Tütün ve Alkol Satış Yönetmeliğinde Büyük Değişiklik: Fiyatlar Katlanacak 2024 Yılı İçin Tüm Yenilikler ve Fiyatlar!

Türkiye'de tütün ve alkol satışlarına yönelik yeni tarifeler ve düzenlemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi. Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan bu yeni düzenlemeler, 2024 yılından itibaren geçerli olacak.

Tütün ve Alkol Satış Belgelerinin Yeni Bedelleri

Yeni yönetmelikle belirlenen tarifeye göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 45 bin 657 lira olarak belirlendi. Perakende satış belgeleri için ise fiyatlar şöyle sıralanıyor: il merkezleri ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 348 lira, ilçe merkezlerinde 1.552 lira ve diğer bölgelerde 564 lira.

Açık İçki ve Nargilelik Tütün Sunumu

Açık içki satış belgeleri için belirlenen ücretler, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 9 bin 802 lira, diğer bölgelerde ise 3 bin 761 lira. Nargilelik tütün mamulü sunumu için ise il merkezlerinde 23 bin 843 lira, diğer bölgelerde 21 bin 900 lira ödenmesi gerekiyor.

Tütün Ticareti ve Üretimine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Tütün üretimi, işlenmesi ve ticareti ile ilgili yönetmelikte de önemli değişiklikler yapıldı. Yeni tebliğle, tütün işleme tesisleri ve tütün ticareti yetki belgelerinin fiyatları belirlendi. Bunlar arasında, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 347 bin 990 lira, faaliyet uygunluk belgesi 695 bin 981 lira olarak belirlendi.

Tesis Kurma ve Bandrol Satış Hizmet Bedelleri

2024 yılında uygulanacak tütün tesisi kurma ve bandrol satış hizmet bedelleri de belirlendi. Sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 116 bin 954 lira, diğer tütün mamulleri için ise her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 1.388 lira alınacak. Bandrollerin her 1000 adedi için 21,75 lira satış hizmet bedeli ödenecek.

Puro ve Sigarillo İthalat Yetki Belgeleri

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için belirlenen ücret 679 bin 460 lira, yıllık süre uzatımı için ise 57 bin 7 lira. Makaron ve yaprak sigara kağıdı üretim ve ithalatı için de benzer ücretler belirlendi.

Bu yeni düzenlemeler, tütün ve alkol ticaretini etkileyen önemli değişiklikleri içeriyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan bu tebliğler, sektördeki işletmeleri ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yeni tarifeler, sektörün geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'deki tütün ve alkol piyasasını yeniden düzenleyecek önemli bir adım olarak görülüyor.