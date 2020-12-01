Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne sponsor oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 40’ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde bir araya getiriyor. 7 Aralık’ta başlayacak ve 5 gün sürecek olan Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının değerli ve tanınmış isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalar ile alanında gerçekleşen en önemli zirvelerinden biri olacak. SOCAR Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği, SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo’nun ise sponsoru olacağı zirvenin açılış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

‘Öngördüğümüz yatırımlar için ufuk açacağını düşünüyoruz’

Dünyayı saran pandemi ortamında YASED’in düzenliği Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi’nin her zamankinden daha da önemli olduğuna dikkat çeken SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Böyle bir dönemde küresel yatırımcıların bir araya gelerek geleceğin yatırım ortamını ele almaları hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından çok değerli. Kovid-19 ile artık ‘yeni normal’ diye bir kavramı konuşur olduk. Yatırımcıların, ‘Yatırımda yeni normal ne olacak, bundan sonra hangi sektörlere yatırım yapmak öncelik taşıyacak, ülkelerin yeni destek politikaları ne olmalı’ gibi sorulara yanıt aradığı bir dönemdeyiz. Büyük, küçük her şirketin dijital dönüşümünü zorunlu kılan, özellikle büyük projelerde entegrasyonun ağırlığının arttığı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle uluslararası yatırım dünyasından önemli isimlerin katılacağı YASED’in Zirvesi’ni çok önemsiyor ve önümüzdeki dönemde öngördüğümüz yatırımlarımız için bizlere ufuk açacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye bilişim alanında büyümeye devam ediyor’

Türkiye’nin son yıllarda dijitalleşme yolunda attığı önemli adımlarla bilişim alanında büyümeye devam ettiğini kaydeden SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, şunları söyledi: “Ülkemizin daha büyük atılımlar yapabilmesi için küresel yatırım trendlerinin tartışılacağı ve konunun tüm paydaşlarının bir araya geleceği platformlar kritik öneme sahiptir. Bu bakış açısı ile YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile orta ve uzun vadede değerli bir yatırım ortamı sunduğuna inanıyoruz. SAP Türkiye olarak kurulduğumuz yıldan bu yana yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. 2013 yılında Teknopark İstanbul’da kurulan Yazılım Geliştirme Merkezi’miz de SAP’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Avrupa’nın en değerli markası olarak yüksek teknolojiler ile yazılım ve uygulamalarımızı “Dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek” için geliştiriyoruz. Türkiye’de 60’dan fazla yerel iş ortağımızda ve müşterimizde görev alan 10 binden fazla SAP Danışmanı ile birlikte dijital dönüşüm projelerine imza atarak ve eğitim programlarımız ile genç istihdamına destek olarak, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

'Küresel yatırım ortamının sertleşeceğinin işaretleri var'

Tofaş olarak Türkiye’nin geleceğine ve büyük potansiyeline olan inançlarının bir kanıtı olarak sanayileşmeye ve Türk insanının otomobil sahip olma arzusuna yönelik yatırımlarına 50 yılı aşkın bir süredir devam ettiklerini anlatan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih ettiği Egea Ailesi’nin, 2021 yılının ilk aylarında tüketici ile buluşacak olan yeni versiyonları bu kararlılığın ve geleceğe olan inancımızın güncel bir göstergesidir. Yeni teknolojilerin yarattığı değişim, belirsizliklerin artması, ticaret savaşlarının keskinleşmesi ve pandemik seyirle birlikte, küresel yatırım ortamının daha da sertleşeceğini işaret etmektedir. Bu baskılar altında küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi Türkiye’nin rekabetçiliğinin en üst düzeye çıkartılmasını kritik hale getirmiştir. Böyle bir dönemde hükümet temsilcilerinin yatırımcıların ve uzmanların, geleceğe yönelik diyalog ortamı yaratacak bu zirvede buluşmalarının, yatırımlara devam etme kararlılığını ortaya koymak ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere yapılması gerekenleri tanımlamak için iyi bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.

‘Ülkemize daha çok yatırım gelmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir adım’

Küresel düzeyde yeni bir değişim ve dönüşüm döneminin başında olunduğunu anlatan Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, “İçinde bulunduğumuz salgın döneminin getirdiği küresel gelişmeler, ülke olarak bize rasyonel bir programla gerçek bir seferberlik başlatmak için büyük bir fırsat sunuyor. Böyle bir ortamda dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarının, YASED’in ilk defa düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya gelecek olması çok kıymetli. Sanayiye gönül vermiş, 63 yıldır ülkemizde üretim ve yatırımın artmasına gayret gösteren bir grup olarak, YASED’in böyle kritik bir zamanda hayata geçirdiği zirveyi, yatırım ortamını iyileştirmek ve ülkemize daha çok yatırım gelmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir adım olarak görüyor, bu kıymetli buluşmaya katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

‘Sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik’

PepsiCo olarak YASED’in 40’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne katılmaktan mutluluk duyduklarını anlatan PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel, “Uzun vadeli bir yatırımcı olarak YASED ile birlikte ülkemizde uluslararası yatırımın gelişmesine ve sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak pek çok çalışma gerçekleştirdik. Zirvenin ülkemize yeni yatırım fırsatları yaratacağına ve mevcut yatırımların arttırılmasına katkıda bulunacağına gönülden inanıyor, YASED’in 40. yılını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.