Türkiye'nin Meyve-Sebze İhracatında Parlayan Başarısı

Anadolu'nun bereketli toprakları, 200'den fazla taze meyve ve sebze çeşidiyle dünyayı besliyor. Türkiye, bu ürünleri 100'den fazla ülkeye göndererek sadece 2023 yılında 2 milyar 50 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu muazzam başarı, Antalya Interfresh Eurasia Fuarı'nda, tüm dünyadan ithalatçıları ve büyük zincir marketleri ağırlayarak bir kez daha ortaya çıktı.

Dünya Sıralamasında Türkiye

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin yıllık 55 milyon tonluk meyve ve sebze üretimi ile Çin ve Hindistan'ın ardından dünya üçüncüsü olduğunu belirtti.

2026 Hedefi: 4 Milyar Dolarlık İhracat

Başkan Uçak, Türkiye'nin ihracat performansını değerlendirerek, 2023'te yaşanan %16'lık artışla 2 milyar 50 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bu sektördeki 2026 ihracat hedefinin 4 milyar dolar olduğunu da vurguladı.

Kaliteli Üretim ve Avrupa-Rusya Pazarı

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları olan Avrupa Birliği ve Rusya için kalıntısız ve kaliteli üretimin kritik önem taşıdığını belirten Uçak, bu iki koşulu sağlamak için tüm sektör bileşenleriyle birlikte çalışma gerektiğini dile getirdi.

Antalya Interfresh Fuarı'nın Başarısı

Antalya Interfresh Fuarı'nın her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini belirten Uçak, bu fuarın Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründe önemli bir platform olduğunu vurguladı. ANTEXPO A.Ş Genel Müdürü Murat Özer de bu yıl 136 firmanın katılım gösterdiğini ve fuarın 150 milyon dolarlık ihracata katkıda bulunacağını ifade etti.

Fuarın Öne Çıkan Katılımcıları

Interfresh Eurasia Fuarı'na birçok önemli isim de katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve birçok sektör lideri fuarın açılışında yer aldı.

Bu başarı hikayesi, Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründeki potansiyelini ve küresel pazarda ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu gözler önüne seriyor.