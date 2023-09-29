Türkiye'nin Kruvaziyer Turizmi Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Kruvaziyer turizmindeki çalışmaları ile gündemde olan Camelot Maritime, eylül ayının son haftasında ‘Yaza Veda’ etkinliği ile yazın son perdesini kapattı. Birbirinden önemli isimlerin katıldığı ‘Yaza Veda’ etkinliğinde denizcilik sektörünün duayenleri, basının önde gelen isimleri, influencerler, ünlü gastronomi yazarları ve iş dünyasının saygın isimleri bir araya geldi.

TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK, YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK!

Yaza Veda etkinliğinde konuşan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Camelot Maritime’ın Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olduğunu söyledi. Firma olarak ilklerle anılmaktan son derece memnun olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Camelot Maritime ev sahipliğinde ‘Yaza Veda’ etkinliği gerçekleştirerek yazın son perdesini dostlarımızla kapatmak istedik. Kuruluşumuz olan 2008 yılından bu yana denizcilik sektörümüze katma değer kazandırmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da denizcilik alanında yatırımlarımız sürecek” dedi.

AVANTAJLARIMIZI DOĞRU KULLANMALIYIZ

Akdeniz Çanağı’ndaki en önemli ülkelerden birini oluşturan Türkiye’nin, kruvaziyer turizmi açısından çok önemli bir destinasyonda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeyiz. Bakir koylarımız, birbirinden güzel göllerimiz, akarsularımız ve nehirlerimiz var. Bütün bunlar deniz turizmi açısından bir avantaj oluşturuyor. Bu avantajlarımızı doğru kullanmalıyız. Yatırımlarla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de sıkça altını çizdiği gibi “denizci millet, denizci ülke olmalıyız” ifadesini kullandı.

YIL SONUNDA 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR, REKOR KIRABİLİRİZ!

Konuşmasının devamında Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “2023 yılında Türkiye'nin limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında önemli artış olduğunu görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi verileri; limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının geçen yıla oranla rekor kırdığını gösteriyor. 2023 yılını baz aldığımızda; Nisan'da 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayımız Mayıs'ta 176 bin 840'a, Haziran'da 183 bin 407 ve Temmuz'da 209 bin 33'e yükselmiştir.

Geçen yıl Mayıs-Haziran- Temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kruvaziyer yolcu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde bu sayı %66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Eğer artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse yıl sonu 1 milyon yolcu rakamını aşmayı bekliyoruz. Bu rakam da cumhuriyet tarihimiz açısından düşündüğümüzde bir rekor demektir.”

Ülkemizin önemli kruvaziyer limanlarına sahip olduğunu belirten Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımında ilk 5’i; Kuşadası Limanı, İstanbul Limanları, Çeşme Limanı, Bodrum Limanı ve Çanakkale Limanı’nın oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

BrandistanbulPR Ajans Başkanı Hatice Kumalar yaptığı konuşmada, “Camelot Maritime, Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu’na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.