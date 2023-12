Türkiye'nin enerji projeleri ödüllendirildi

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ardından Ankara’da düzenlenen törenle “ICCI Enerji Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl 10 Kategoride değerlendirilen ve ödüllendirilen Enerji sektörünün en önemli buluşma platformu ICCI Enerji Ödülleri törenine, enerji bürokrasisi, sektörün üst düzey yetkilileri, çok sayıda kamu üst düzey yetkilisi, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri katıldı. Yenilenebilir Enerji Santralleri, Hibrit Santraller, Kojenarasyon Santralleri, Inovatif Teknolojiler, Yerel Teknoloji Üreticileri ve Hidrojen Teknolojileri olmak üzere 5 Ana başlık altında yarışan projeler, kendi içlerinde yer alan alt alanlarla birlikte toplam 10 kategoride ödüllendirildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem arzeden ve hızla büyüyen “Yenilenebilir Enerji Santralleri” ana başlığı altında;

• Rüzgar Enerjisi Santralleri

• Güneş Enerjisi Santralleri

• Hidroelektrik Santralleri

• Jeotermal Enerji Santralleri

• Biyokütle Enerji Santralleri 5 ayrı kategoride ödül verildi.

CEM ŞENEL : “ENERJİ SEKTÖRÜNÜN İNOVATİF VE TEKNOLOJİ ALANINDA BÜYÜMESİNE KATKIDA BULUNMAYI VE TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı kapsamında, 2011 yılından itibaren düzenlenen ve bu yıl 10’uncu kez Ankara’da gerçekleştirilen ICCI Enerji Ödülleri Töreni’nde konuşan TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “ ICCI Fuarımız’ın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Cumhuriyetiminiz 100’üncü yılını idrak ettiğimiz bu özel senede, TG EXPO, 3 sene önce ICCI Uluslararası Enerji Çevre Konferansı ve Fuarı’nı düzenleyen Sektörel Fuarcılık firmasını bünyesine kattı. Alanında en eski ve en istikrarlı platformu olan ICCI Enerji Çevre Konferansı ve Fuarı, TG EXPO’nun uluslararası vizyonu ve tecrübeli ekibinin de katkılarıyla büyüyerek daha etkin ve güçlü bir konuma ulaştı” dedi.

Dünya enerji piyasasının en sıcak coğrafyasında yer alan Türkiye’nin kısa vadede bölgesel ticaret olanaklarını arttırması, yeni yatırımlarla enerji endüstrisini büyütmesi ve teknolojik dönüşümü entegre etmesi için ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansının çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Cem Şenel, “Fuarlar, “bacasız ticaret” ve “Misafirsiz Ticaret olarak tüm dünyada artık çok önemli bir konuma ulaştı. Enerji, gıda, kozmetik, tekstil, mermer, otomotiv yan sanayi, yapı-inşaat, restorasyon, müzecilik, otel-konaklama gibi sektörlerde dünyanın en önemli uluslararası fuarlarının Türkiye katılımını üstlenen TG Expo olarak uluslararası deneyimlere sahip güçlü bir kadroya sahibiz. Uluslararası alım heyetleri, ticari ataşeliklerin ve sektörün ulaşmak istediği dünya firmalarının yetkililerinin Türkiye’de ki fuarlara katılımını birinci öncelik olarak görüyor ve bunu başarıyla hayata geçiriyoruz. 5 kıtada 35’ten fazla ülkede Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmalarını ve ticaret hacimlerini genişletmelerine destek olan çalışmalar yapıyoruz. İhtisas Fuarlarının, Türkiye’nin ihracatını arttıracak en önemli fırsatları yarattığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Fuarlarımızın tamamı, katılımcı ve ziyaretçi profili, ürün kategorileri ve özel programları ile ağırlıklı olarak hedef sektörlerin profesyonellerine hitap ediyor. Uluslararası fuar olmak için Türkiye dışından katılımcı sayısı artmalı. Bu nedenle, ICCI Enerji Ödülleri gibi sektörün başarılarını öne çıkaran, sektörü yarışa sokan ve en önemlisi inovatif, teknoloji projelerini, hizmetleri ödüllendiren organizasyonlar büyük önem taşıyor. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor” Şeklinde konuştu.

YEŞİL VE YENİLENEBİLİR ENERJİ, TÜM DÜNYADA DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU KILIYOR

Pandemi süreci ve daha sonra gerçekleşen Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyada Yeşil Enerji ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dönüşümün kaçınılmaz bir hale geldiğini ifade eden KOJENTÜRK Başkanı Yavuz Aydın, konuyla ilgili şu bilgileri verdi : “2023 yılı için düzenlediğimiz geçtiğimiz 10 yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz ICCI Enerji ödülleri bu yıl, 10 ayrı kategoride verildi. 10 kategoriyi bu yıl şu şekilde belirledik; ilk 5 kategori, yenilenebilir enerjinin farklı alanları. Rüzgar, Güneş, Jeotermal, biyokütle ve hidro elektrik gibi. Bu yıl yeni eklediğimiz bazı alanlar var. Bunlardan biri hidrojen teknolojileri. Diğeri, inovatif uygulamalar. Geçtiğimiz yıl ödül verdiğimiz yerli teknoloji üreticilerine de bu yıl bir ürün kategorisinde ödül vereceğiz. Bu yıl, toplam 10 kategoride ödüllendirmemiz olacak. Gerçekten ülkemizin alt yapısına, enerji üretimine katkıda bulunan başarılı projeleri, bu şekilde jürimizin değerlendirmeleri sonucunda halkımızla paylaşıyoruz. Özellikle, bu platformda ülkemizin başarılı projelerini paylaşmaktan çok memnunuz”

Türkiye’de de büyük oranda Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Enerjiye yönelik dönüşümün hızlandığını anlatan Yavuz Aydın; “ Biliyorsunuz, özellikle birbiri arkasına gelen Pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaş süreci, bu aşamada pandemi sürecinde belirlenen enerjide yeşile yönelik, yenilenebilir kaynaklara yönelik dönüşümü çok farklı şekilde etkiledi. Türkiye’de artık, her yeni projeden yaklaşık yüzde 75’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Artık çok seçici alanlar hariç fosil enerji yok denecek kadar az. Güneş enerjisi çok iyi ilerliyor. Güneş enerjisi kurulum kapasitesi, 2024’ün ortalarında veya en geç sonunda rüzgar kapasitesini geçecek gibi görünüyor ve daha da artacak. Ülkemizin, yeni yeni ilave kapasiteler yaratması gereken alanlar Jeotermal ve Biokütle alanları. Bu alanların, güçlü desteklere ihtiyacı var. Yapılan teşvikler var ama en büyük sorun finansman ihtiyacı şu anda. Finansman ihtiyacı çözüldüğü takdirde 2024 yılı ve sonrasında biz çok yeni teknoloji yenilenebilir enerji projeleri göreceğiz. Hatta Hidrojen ile ilgili de yeni yatırımlar hızlanacak” dedi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI’NIN YARATTIĞI YAPTIRIMLARIN NETİCESİNDE TÜRKİYE’DE TRAKYA’DA BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR DOĞAL GAZ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Fosil kaynaklı Enerjilerin azalmakla birlikte yine de devam ettiğini söyleyen KOJENTÜRK Başkanı Yavuz Aydın; “Ülkemizde biliyorsunuz uzun süredir yeni fosil kaynaklı proje yok idi.. Trakya bölgesinde büyük ölçekli bir Doğalgaz projesi hayata geçecek. Bu biraz Rusya – Ukrayna savaşının yarattığı yaptırımların iptal ettiği bir proje sonucu gerçekleşiyor. Tabii, büyük planlı bir Fosil projesi yakın zamanda olmasa da, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde olacak gibi. Bu arada, nükleer santralimizde de 2025-2026 yıllarında birinci modülle işletmeye başlanacak. Birinci Modülün devreye girmesi, ülkemizin nükleer enerjide de var olduğunun birinci ispatı oluyor. Güneş enerjisi çok hızlı büyüyor. Güneş enerjisinin her türlü teknolojilerini sadece foto voltaik Paneller, karasal ve yüzer floating guest dediğimiz türdeki uygulamaları da göreceğimizi bekliyorum. Türkiye’nin arazi yönünden de, güneş radyasyon ölçümleri yönünden de çok müsait olduğu bazı bölgelerde de , güneşin daha teknolojik inovatif uygulamaları solar termal, konsantre solar power uygulamalarının da olacağını düşünüyorum. Hidrojen, çok hızlı gelişiyor. Hidrojen konusunda da, ülkemizin yakın dönem için yapılan strateji planlamalarına baktığımızda gerçekten önemli rakamlarda Hidrojen rakamları konmuş durumda. Enerji depolamada çok büyük bir talep ve yatırım iştahı var. Enerji depolama çok artacak ve Hidrojen’in buna eşlik ederek büyüyeceğini bekliyorum. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte 2030-2035 arasında, biz o dönemi özellikle hem net sıfıra karbon emisyonun azaltılmasında ki çabalarda önemli noktalar geleceğimizi, Enerji depolama olsun, Hidrojen olsun gerekli noktalara geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

YERLİ TEKNOLOJİLERİ TEŞVİK EDEN “ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ”, GELECEK YIL START UP PROJELERİ İÇİNDE BİR KATEGORİ AÇMAYI PLANLIYOR

ICCI Enerji Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Enerji sektöründe ki yerli teknolojilerin başarılarını daha fazla teşvik etmeye jüri üyelerinin çok önem verdiğinin altını çizdi ve şunları söyledi : Bu bir yarışma. Burada, izninizle gelecek seneki adaylıklarınızı da dikkate alarak neden ödül almalısınız sorusu en önemli sorumuzdu. Özellikle, bilim ve teknolojiye dayalı özgün projeleri çok önemsiyoruz. Bazı kategorilerde az başvuru aldık. En fazla başvuruyu İnovatif uygulamalar kategorisi aldı ve yerli teknoloji alanlarında da gayet büyük bir ilgi vardı. Gelecek yıl, Start Up projeleri içinde bir kategori düşüncemiz var. İşletmede olan santrallerde gerçekleştirilen modernizasyon, kapasite artışı, verimlilik artışı projeleri içinde ayrı bir kategori konumlandırmayı planladık. Bu yıl, ülkemizin coşan yenilenebilir kaynağı Güneş ile ilgili ödüle layık proje bulamamış olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gelecek yıl, Güneş enerjisinde daha iyi projeler bekliyoruz.

10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Rüzgar Enerji Santralleri Kategorisi

İş Enerji Yatırım A.Ş. Göktepe RES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidroelektrik Enerji Santralleri Kategorisi

Çoruh Gıda Enerji Üretim A.Ş. Bayburt Micro HES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Jeotermal Enerji Santralleri Kategorisi

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. Efe 8 JES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Biyokütle Enerji Santralleri Kategorisi

Oltan & Köleoğlu Enerji Karaman BES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hibrit Santraller Kategorisi

Zorlu Enerji Alaşehir JES & GES

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Kojenerasyon Santralleri Kategorisi

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. Kazan Soda Kojenerasyon Santrali

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ İnovatif Uygulamalar Kategorisi

VTC Enerji A.Ş. V- Gen Yazılım

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Yerel Teknolojiler Kategorisi

Kalyon PV Yerli Güneş Teknolojileri Entegre Fabrikası

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidrojen Teknolojileri Kategorisi

TÜBİTAK - MAM PEM Tipi Elektrolizör Geliştirilmesi

ANA EKİPMAN ÖDÜLLERİ

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Rüzgar Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Enercon

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hidroelektrik Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü Mikrohes Teknoloji Enerji San. ve Tic. A.Ş.

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Biyokütle Enerji Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Mimsan Enerji

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Hibrit Santraller Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

ZES Solar

• 10. ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ Kojenerasyon Santralleri Kategorisi Ana Ekipman Ödülü

Siemens