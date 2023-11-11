Türkiye'nin Elektrikli Araç Çağı: Bakım ve Onarım için Uzmanlar Aranıyor!

Türkiye'nin elektrikli araç sektörü büyüme gösterirken, bu alanda uzman ihtiyacı da artıyor. Elektrikli araçların sayısı hızla artış gösteriyor. Özellikle yerli üretim olan Togg'un piyasaya sürülmesi ile birlikte bu artış daha da hız kazandı.

Bu araçların özel yapısı, geleneksel araçlardan farklılıklar gösteriyor. Bu da elektrikli araçlara özgü şarj istasyonlarından bakım ve onarım servislerine kadar yeni ihtiyaçlar doğuruyor.

Şarj İstasyonları ve Bakım Servisleri

2024'e kadar Türkiye genelinde 4 bin 421'i istasyon ortamında olmak üzere toplam 9 bin 297 şarj noktasının kurulması planlanıyor. Bunun yanı sıra, araçların bakım, onarım ve kaza sonrası müdahale konularında da uzman ve yetkili personel ihtiyacı ön plana çıkıyor.

Teknolojik Gelişmeler ve Eğitim Programları

Otomotiv sanayisinde, yerli tedarik ve katma değerin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda batarya, sensörler, elektronik kontrol üniteleri gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetleri geliştiriliyor. Otomotiv yan sanayi için ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşturulması ve iş gücünün niteliğinin artırılması hedefleniyor.

"Yetkili Servis" Önemi ve Eğitim İhtiyacı

Elektrikli araçlarda, yazılım ve dijital tabanlı onarım çalışmalarının yaygınlaşmasıyla, bu alanda bilgi ve beceri eksikliği yaşanıyor. Aykut Tuncer gibi sektör uzmanları, elektrikli araçların onarım ve bakımlarında yetkili servislerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Elektrikli Araçlarda Güvenlik ve Koruma

Elektrikli araçlar, benzinli ve diğer yakıtlı araçlarla karşılaştırıldığında daha modern ve gelişmiş koruma mekanizmalarına sahip. Bu araçlar, daha büyük hasarlara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş malzemelerden üretiliyor.

Elektrikli Araçlar ve Acil Durum Müdahalesi

Tuncer, artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bu araçlar konusunda özel eğitim almalarının gerekliliğine de dikkat çekiyor.