Türkiye'nin Ekonomik Vizyonunu ABD'ye Taşıyan Bakan Şimşek Açıkladı: Heyecan Uyandırıyoruz

Dünya ekonomisi her geçen gün değişirken, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılarla buluştuğu önemli bir etkinlik gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki Türk heyeti, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ABD'li yatırımcılarla buluştu. İşte bu önemli buluşmanın ayrıntıları:

Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları

Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşen bu konferansa, Türkiye'den önemli isimlerin yanı sıra ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları da katıldı. Toplantı, yaklaşık bir saat sürdü ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin önemli sunumlar içerdi. Ayrıca katılımcıların soruları da cevaplandı.

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı ve Yatırım Ortamı

Toplantıda, Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları da ele alındı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon kontrolüne yönelik politikalara verdiği tam destek vurgulandı.

Para Politikası ve Mali Disiplin

Toplantıda, para politikası sıkılaşmasının enflasyonun düşürülmesine nasıl yardımcı olabileceği konuşuldu ve mali disiplin adımları detaylı bir şekilde ele alındı.

Bakan Şimşek'ten Paylaşımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesapları üzerinden bu önemli buluşma hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz. Bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak ülkemize ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkânı buldum. Dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileri ile bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."

Türkiye'nin uluslararası arenada yatırımcılarla buluşması ve ekonomik geleceğine dair yapıcı adımlar atması, ülkenin finansal istikrarını güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu tür etkinlikler, Türkiye'nin küresel yatırımcılarla işbirliğini artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için kritik bir rol oynuyor.