Türkiye'nin Dış Ticaret Performansı: 2023'te İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye'nin dış ticaret faaliyetleri, 2023 yılında kaydedilen rakamlarla birlikte ekonominin dinamik yapısını ve uluslararası pazarlardaki etkin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin ihracatı, geçen yıla oranla küçük fakat önemli bir artış göstererek 255 milyar 777 milyon dolara ulaştı. Bu gelişme, özellikle küresel ekonomik koşulların getirdiği zorluklara rağmen Türk ihracatçılarının azim ve kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

2023 Yılında Türkiye'nin İhracat ve İthalat Performansı

2023 yılında ihracatın yüzde 0,6'lık bir artışla 255 milyar 777 milyon dolara yükselmesi, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirirken, ithalatın yüzde 0,5 düşüşle 361 milyar 774 milyon dolara gerilemesi dış ticaret açığının daralmasına katkı sağladı. Özellikle dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 3,2 azalarak 105 milyar 997 milyon dolara düşmesi, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların etkinliğini ortaya koydu.

İhracatta Sektörel Dağılım ve Katma Değer

Türkiye'nin ihracatında, imalat sanayisinin yüksek payı dikkat çekiyor. 2023 yılında imalat sanayisinin ihracattaki payı yüzde 94,2'ye ulaşarak, ülkenin yüksek katma değerli ürünlere odaklanma stratejisini yansıttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin ihracattaki payı ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi, bu da Türkiye'nin geleneksel güçlü sektörlerinin uluslararası pazarlardaki varlığını sürdürdüğünü gösterdi.

Dış Ticarette İthalatın Yapısı

İthalatta ise ara malların yüksek oranda yer alması, üretim süreçlerindeki dışa bağımlılığı ve ara malı ihtiyacını gözler önüne serdi. 2023 yılında ara malların ithalattaki payı yüzde 72,2'ye ulaşırken, sermaye mallarının ve tüketim mallarının payları sırasıyla yüzde 14,6 ve yüzde 13,2 olarak belirlendi. Bu dağılım, Türkiye'nin üretim kapasitesinin genişlemesi ve tüketici talebinin çeşitlenmesiyle doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret Dengesi

Enerji ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, dış ticaret fazlası elde edilmesi Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeleri destekler nitelikte. Aralık 2023'te enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,2 olarak gerçekleşti, bu da ülkenin bu iki önemli kalemi hariç tutulduğunda dış ticaret fazlası verdiğini gösteriyor.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Aralık 2023'te ihracatta ilk sırayı 1 milyar 679 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 314 milyon dolarla ABD, 1 milyar 254 milyon dolarla Irak, 1 milyar 217 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 22 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 21 milyar 92 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 14 milyar 826 milyon dolarla ABD, 12 milyar 786 milyon dolarla Irak, 12 milyar 468 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8'ine karşılık geldi.

Aralık 2023'te ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Geçen ay bu ülkeden 4 milyar 209 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı, 3 milyar 270 milyon dolarla Çin, 2 milyar 514 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 470 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 330 milyon dolarla ABD izledi. Aralık 2023'te ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ine tekabül etti.

Ocak-Aralık 2023 döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 44 milyar 980 milyon dolarla Çin, 28 milyar 684 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 902 milyon dolarla İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'i olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2023'te bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,4, ithalat yüzde 0,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,3 artarken, ithalat yüzde 9 azaldı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Aralık 2023'te bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık döneminde ise "ISIC Rev.4" sınıflamasına göre, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 olarak tespit edildi. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 oldu.

Aralıkta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Ocak-Aralık döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payının yüzde 80,7 olduğu belirlendi. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre geçen ay ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azalarak 20 milyar 696 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 azalışla 27 milyar 318 milyon dolar oldu.

Aralık 2023'te dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 9 milyar 971 milyon dolardan, 6 milyar 622 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2022'de yüzde 67,6 iken geçen ay yüzde 75,8'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat yüzde 0,9 azalışla 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan 106 milyar 748 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Aralık 2022 döneminde yüzde 68,7 iken, geçen yıl yüzde 68,5'e geriledi.