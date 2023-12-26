Türkiye'den 73 ülkeye 140 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Sera ve yayla üretimiyle sezonu 12 aya çıkaran çiçek sektörü, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gurubunda önemli bir ihracata imza atıyor.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye'den, Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye çiçek satışı yapılıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri ihracatında yılı Noel çelenkleri ve yılbaşı süslemeleriyle tamamladıklarını söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik krizden süs bitkilerinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Yılmaz, buna rağmen 140 milyon dolarlık ihracatla yılı kapatacaklarını belirtti.

Bu rakamın, gerek dünyada gerekse Türkiye'de yaşananlar karşısında önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları ifade etti:

"Türkiye'den 73 ülkeye çiçek gönderiyoruz. Dünyadaki ülkelerin büyük bir bölümüne Türkiye'den süs bitkisi gönderimi yapıyoruz. Hollanda en önemli pazarımız, Hollanda'ya çok ciddi çiçek gönderimimiz var. En fazla ihracat yaptığımız ülke sıralamasında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan ilk beşte. Ukrayna ve Rusya'ya da önemli ölçüde kesme çiçek gönderiyoruz. Körfez ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine dış mekan ürünlerinden yoğun olarak gönderiyoruz."