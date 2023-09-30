Türkiye'deki Banka Faiz Oranlarında Şok Değişiklik: En Yüksek Kazanç Hangi Bankada?
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Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, bireylerin finansal araçlara olan eğilimini etkilemekte. Özellikle kredi kartı kullanımındaki yüksek artış, bankaların kredi tekliflerine olan ilgiyi daha da artırdı. Son zamanlarda Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla banka faiz oranlarındaki değişiklikler gündemdeki yerini aldı.
Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, bireylerin finansal araçlara olan eğilimini etkilemekte. Özellikle kredi kartı kullanımındaki yüksek artış, bankaların kredi tekliflerine olan ilgiyi daha da artırdı. Son zamanlarda Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla banka faiz oranlarındaki değişiklikler gündemdeki yerini aldı.
Bankaların Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişiklikler
Mevduat faiz oranları, ekonomik dalgalanmaların yanı sıra Merkez Bankası'nın politikalarına göre de şekil alır. Bu bağlamda, bazı öne çıkan bankaların güncel mevduat faiz oranları ve net kazançları şu şekildedir:
Akbank Mevduat Faiz Oranı
- Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
- Net Kazanç: 13.326 TL
Odeabank Yeni Vade Faiz Oranı
- Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
- Net Kazanç: 13.326 TL
Denizbank Elektronik Mevduat Hesabı
- Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
- Net Kazanç: 13.659 TL
Cepteteb Özel Mevduat Hesabı
- Vade Sonu Net Bakiye: 411.660 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 35,00
- Net Kazanç: 11.660 TL
Fibabanka Özel Kiraz Hesabı Faiz Oranı
- Vade Sonu Net Bakiye: 411.327 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 34,00
- Net Kazanç: 11.327 TL
Garanti BBVA Elektronik Vade Hesabı
- Vade Sonu Net Bakiye: 410.328 TL
- Yıllık Faiz Oranı: % 31,00
- Net Kazanç: 10.328 TL
Kaynak:
Ekonomi