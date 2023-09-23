Türkiye'de Yumurta Fiyatlarında Rekor Artış: Yumurta Fiyatları Neden Çıldırdı?

Enflasyon ve yaşam maliyeti, son zamanlarda hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle temel ihtiyaç maddelerinden biri olan yumurtanın fiyatında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bir yıl öncesine kıyasla, 30'lu yumurta paketinin fiyatı %100 artarak 120 liraya kadar çıkmış durumda.

Vatandaşın Sırtındaki Yük: Yumurta Fiyatlarının İki Katına Çıkması

Bu durum, vatandaşın zaten zorlanan bütçesini daha da sıkıştırıyor. Geçtiğimiz yıl 60 lira olan 30'lu yumurta paketinin fiyatı, bugün bazı marketlerde 120 lira seviyelerine ulaşmış durumda. Yumurtanın birim fiyatı da 4 liraya kadar yükselmiş görünüyor.

Toptancı ve Perakende Fiyatlar Arasındaki Fark

Toptancı fiyatları da bu artıştan nasibini almış durumda. 30'lu yumurta paketinin toptancı fiyatı 80 lira olurken, perakende satış noktalarına ulaştığında fiyat artışı yaşanıyor.

Yumurta Üreticilerinin Açıklamaları: Maliyetlerin Yükselmesi

Yumurta üreticisi Kerim Göker, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Maliyetler hızla yükseliyor. Mazot, ambalaj ve diğer operasyonel giderlerin artışı, ham madde fiyatlarını etkiliyor. Bu durum, süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda ürünlerine yansıyor. Örneğin, karton maliyeti 1 liradan 2-2.5 liraya, plastik maliyeti ise 6 liraya kadar çıkmış durumda."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Verileri: Yumurta Üretimi Artıyor ama Fiyatlar Düşmüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında, bir önceki yıla göre %7 artış gösterdi ve 1 milyar 682 milyon adet yumurta üretildi. Bu artış, fiyatların düşmesine yol açmamış durumda.

Enflasyon ve yaşam maliyetinin her geçen gün artması, temel ihtiyaç maddeleri arasında yer alan yumurta fiyatlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üreticilerin ve vatandaşların zor durumda olduğu bu dönemde, çözüm yolları aranmakta.