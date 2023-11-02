Türkiye’de Konut Satışının Artması Dayanışma Ekonomisi ile Mümkün

Türkiye genelindeki konut ve ipotekli konut satışlarındaki azalışı değerlendiren FKB Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, alternatif bir finans modeli olan Dayanışma Ekonomisi ile kredisiz, faizsiz hatta peşinat dahi ödemeden ev sahibi olabilir.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK verileri gösteriyor ki eylül ayında gerçekleşen konut satışında ve ipotekli konut satışında azalma var. Öyle ki eylül ayında Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışı, bir yıl öncesine göre yüzde 9,5 azalırken ipotekli konut satışı da yüzde 50,2 oranında azaldı. Geçen yıl alternatif bir finans modeli olarak yasal mevzuata kavuşan tasarruf finansman sektörünü Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında temsil eden FKB Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yaptığı açıklamada kişilerin Dayanışma Ekonomisi ile bütçesine uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olabileceğini hatırlattı.

Dayanışma Ekonomisi ile Herkes Konut Sahibi Olabilir

Konut ve ipotekli konut satışlarındaki azalmada konut fiyatlarındaki artışın, yüksek faiz oranlarının ve finansmana erişimin zorlaşmasının etkili olduğunu vurgulayan Eyüp Akbal, “Her ne kadar Dayanışma Ekonomisi ile gerçekleştirilen satışlar, resmî olarak ipotekli konut satışı olarak görülmese de sistem gereği teslim edilen evlerin ödemeleri devam ettiğinden pratikte ipotekli konut gibi düşünülebilir. Bu pencereden baktığımızda yaptığımız teslimatlar ipotekli konut satışının yaklaşık yüzde 7’sine tekabül ediyor.” dedi.

Akbal, “Tasarruf finansman sektörü temsilcileri olarak bizler, kişilerin en temel gereksinimlerinden barınma ihtiyacına finansman sağlayan şirketler olarak manevi tarafı da güçlü bir faaliyet içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin alternatif bir finans modeli olan Dayanışma Ekonomisi ile kredisiz, faizsiz hatta peşinat dahi ödemeden ev sahibi olmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tasarruf Finansman Sistemi, Çekilişli veya Bireysel Modelle Ev Sahibi Yapıyor

Tasarruf finansman sistemini de detaylandıran Akbal, “Tasarruf finansman sisteminde kişiler, çekilişli ya da bireysel modeli tercih ederek ev sahibi olabiliyorlar. Çekilişli sistemde gruba dâhil olan kişiler, ekonomik güçlerini birleştirerek her ay bir kişinin konut sahibi olmasını sağlıyor. Bunun için de her ay noter huzurunda çekiliş gerçekleştiriliyor ve talihli olan kişi evini almaya hak kazanıyor. Bireysel modelde de kişiler, kendi belirledikleri ve sözleşmede belirtilen miktarda ödeme yaparak önceden belirlenen tarih geldiğinde evlerini almaya hak kazanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Tasarruf Finansman Sektörü, Pek Çok Sektörün Büyümesine Katkı Sunuyor

Faaliyet gösterdikleri sektörün konut satışlarını artırabileceğinin yanı sıra pek çok sektöre de katma değer sağlayacağının altını çizen Akbal, sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Tasarruf finansman sektörü, konut satışlarını artırıyor olması hasebiyle hem inşaat hem de gayrimenkul sektörlerinin de büyümesine katkı sunuyor. Diğer yandan yeni bir ev, beraberinde beyaz eşya ya da mobilya ihtiyacını da beraberinde getirdiğinden bu sektörlerin büyümesine de vesile oluyor. Özetle tasarruf finansman sektörü hem Türkiye ekonomisinin gücüne güç katarken hem de kişilerin konut ihtiyaçlarına kendi bütçeleri ve ödeme güçlerine göre, kredisiz ve faizsiz olarak ulaşmasına olanak sağlıyor.”