Türkiye'de Konut Fiyatları Uçuşta! Türkiye'de Konut Piyasası Hız Kesmiyor Ağustos 2023 Raporu Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son verileri açıkladı ve Ağustos 2023 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi'nde (KFE) önemli artışlar yaşandığını duyurdu.

Ağustos 2023 Konut Fiyat Endeksi (KFE) Raporu

Ağustos 2023'te Türkiye'deki konut piyasası büyük bir canlılık yaşadı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), aylık bazda yüzde 5,5'lik bir artış göstererek 1043 seviyesine ulaştı. Ayrıca, yıllık bazda KFE'deki artış yüzde 90,3 olarak kaydedildi.

Kalite Etkisinden Arındırılmış Fiyat Değişimleri

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı ve 1043 seviyesine ulaştı. Bu, Türkiye'deki konut piyasasının hala büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

Yıllık Bazda Büyük Artış

KFE, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 olarak kaydedildi. Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve büyümesi, konut piyasasına olan güveni artırıyor.

Büyük İllerdeki Değişimler

Türkiye'nin üç büyük ilinde KFE değişimlerine baktığımızda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de önemli artışlar yaşandı. Ağustos ayında İstanbul'da KFE yüzde 5,4, Ankara'da yüzde 5,2 ve İzmir'de yüzde 5,5 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de yüzde 90,3'lük bir artış kaydedildi.

Ağustos 2023 Konut Fiyat Endeksi raporu, Türkiye'nin konut piyasasının istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve yatırımcıların dikkatini çektiğini gösteriyor. Türkiye'nin büyük illerindeki artışlar da bu olumlu trendi yansıtıyor. Konut alım satımı veya yatırımı düşünenler için bu veriler önemli bir referans kaynağı olabilir.