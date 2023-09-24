Türkiye'de İcra Takibi Rekor Kırdı! 34 Milyon Vatandaş Borç Batağında

Türkiye'de yaşanan enflasyonun etkisiyle hayatın maliyeti artarken, vatandaşlar daha fazla bankalara yönlendiriliyor. Öyle ki, kredi kullanan müşteri sayısı 50 milyonu aşarken, bu borçları kapatabilmek için yeniden borçlananların sayısı da hızla yükseliyor. Bu durum, icra takiplerinin artmasına ve geri dönüşü zor bir döngü oluşturmasına neden oluyor.

Milletvekili Gürer: Hükümetten Net Cevaplar Alınamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SGK borcu ve kredi kartı borçları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan somut veriler talep etti. Bakan Mehmet Şimşek, icra takibine alınan ya da banka hesaplarına tedbir konulan müşteri sayısına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Şimşek, resmi ve özel bankaların toplam kredi müşteri sayısının 50 milyonu aştığını belirtti.

Ülke Nüfusunun Yarısından Fazlası Borçlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, toplam taşıt kredisi müşteri sayısı 492 bin 650 kişi, toplam kredi kartı müşteri sayısı ise 34 milyon 167 bin 470 kişi. Kamu bankalarının bireysel kredi müşteri sayısı 19 milyon 615 bin 117 kişi, özel bankaların bireysel kredi müşteri sayısı ise 31 milyon 818 bin 757 kişi olarak kayıtlarda yer alıyor.

CHP’li Gürer: Ekonomik Sorunlar Derinleşiyor

Ömer Fethi Gürer, yaşanan ekonomik sorunların faiz oranları, döviz oynaklığı ve fiyat artışları nedeniyle ciddi şekilde derinleştiğini vurguluyor. Gürer, mevcut ekonomi paketlerinin sorunları çözemediğini, hayat pahalılığının artmasının en çok dar ve sabit gelirlileri vurduğunu belirtiyor.

BDDK Verileri Alarm Zillerini Çalıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verileri, halkın borç yükünün giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor. 15 Eylül itibarıyla, bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar 173 milyar 341 milyon lira oldu. Diğer kredi türleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Tüketici kredileri: 1 trilyon 429 milyar 381 milyon lira

Konut kredisi: 446 milyar 640 milyon lira

Taşıt kredisi: 86 milyar 805 milyon lira

İhtiyaç kredisi: 895 milyar 936 milyon lira

Taksitli ticari kredi: 1 trilyon 209 milyar 985 milyon lira

Bireysel kredi kartı alacakları: 928 milyar 327 milyon lira

Sonuç olarak, Türkiye'de kredi borcu ve icra takibi sarmalı vatandaşları zor duruma sokuyor. Mevcut ekonomik koşullar, borçları artırırken, bankaların müşteri sayısını yükseltiyor. Bu döngü, uzun vadede sürdürülebilir değil ve acil önlemler alınması gerekiyor.