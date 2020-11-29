Türkiye’de girişim yatırımları 2,2 milyar dolara ulaştı

KPMG Türkiye’nin 212 işbirliği ile hazırladığı ‘Türkiye Startup Yatırımları Raporu’, girişim ekosistemindeki gelişimi ortaya koyuyor. Devam eden küresel pandemiye rağmen yatırımcılar yeni iş alanlarına odaklanıyor. Bunlar arasında teknoloji ve dijital hizmet şirketlerine yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığı gözleniyor. 2020’nin ilk dokuz ayındaki toplam yatırım tutarı 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yeni gerçekte 2020 gündemi

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, pandemi döneminde 2020’nin ikinci çeyreğinin hareketli geçtiğini söyledi. Kaçmaz, salgının etkisiyle dünyada evde geçirilen sürenin artmasına paralel dijital platformlara da ilginin yükseldiğini kaydetti. Kaçmaz, mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına ilginin hiç olmadığı kadar arttığına dikkat çekti.Geleneksel perakende şirketlerinin online penetrasyonda uzun vadeli hedeflerini birkaç ayda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaçmaz, “Hayatın dijitale taşınması ve dijitale ilginin büyüyerek artması nedeniyle yatırımcıların da ilgisini teknoloji şirketlerine yöneldi. Geçmişte teknoloji sektöründeki birleşme ve satın almalar yükselişte olsa da bu ilgi şirket değerlemelerine yansımıyordu. 2020’de Türkiye’de girişim ekosistemindeki işlemlerin yanı sıra birleşme ve satın alma aktivitelerinde de hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin alacağını söyleyebiliriz” dedi.

Rapora göre bu yılki dikkat çeken işlemlerden başlıklar şöyle: