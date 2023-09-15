Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu Vaşington’da düzenlendi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri 14 Eylül’de ABD’nin Başkenti Vaşington’da yapıldı. T.C. Vaşington Büyükelçiliği ile birlikte, AmCham’in desteğiyle gerçekleştirilen resepsiyon, ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ temasıyla, iki ülkeden iş insanları ve bürokratları bir araya getirdi. Farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen resepsiyonların Vaşington ayağı da yüksek bir ilgi ile karşılanırken, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım süreçleri ve olası yatırım fırsatları ele alındı.

Vaşington’da gerçekleştirilen resepsiyona T.C. Vaşington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, ABD Ticaret Bakanlığı Küresel Pazardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Arun Venkataraman ve AMCHAM Türkiye Başkan Vekili Canan Özsoy’un yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katılım gösterdi.

T.C. Vaşington Büyükelçisi Sayın Hasan Murat Mercan, ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme hedefini vurgulayarak Cumhuriyetin 100. Yılının bunun için sembolik bir başlangıç olabileceğini ifade etti. 70 yılı aşkın bir süredir NATO müttefiki olan iki ülkenin güçlü ve gelişen ortaklığına değinnen Büyükelçi Mercan, “Deprem felaketi sırasında bizi yalnız bırakmayan ABD’li dostlarımızla, başta LNG ithalatı, THY uçuşları ve Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması olmak üzere umut verici pek çok gelişme yaşandı. Bu ortamın karşılıklı yatırımlara daha fazla yansımasını temenni ediyoruz. İki ülke sermayedarlarının enerji, madencilik ve teknoloji sektörlerine öncelik vermesi önümüzdeki dönemde fayda sağlayacaktır” dedi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusunu birlikte yaşamak için dünyadaki pek çok başkentte ‘Türkiye sizin dayanıklı ortağınız’ sloganıyla düzenlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonlarımıza bu hafta ABD’nin başkenti Vaşington’da Sayın Büyükelçimizin himayesinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve ABD, ticari ilişkileri 200 yüzyıl öncesine dayanan ve son yıllarda da çok daha güçlü bir ekonomik ve ticari ortaklığa dönüşen ilişkilere sahiptir. Bugün Türkiye, 2.000’den fazla ABD’li şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu şirketler, otomotiv, kimya, ilaç, enerji, teknoloji ve finans başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. ABD’den ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 14 milyar doları aşmıştır. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ABD şirketler için önemli bir bölgesel üretim ve hizmet üssü konumundadır ve bugün Amerikan şirketleri başta olmak üzere birçok küresel şirket Türkiye’yi bölgesel bir imalat, yönetim ve Ar-Ge merkezi olarak kullanıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Türkiye ekonomisi son 20 yılda önemli başarılara imza attı. Bu süreçte Türkiye ekonomisi büyürken yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme hedefleriyle Türkiye Yüzyılı’na girerken, resepsiyonunmuzda ABD’li yatırımcılarla bir araya gelerek onları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz.”

Arun Venkataraman, ABD Ticaret Bakanlığı Küresel Pazarlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, ticaret, yatırım ve işbirliği için yeni yollar keşfetme çabalarımızı canlandırarak ABD-Türkiye ticari ortaklığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim. İşbirliği ve ticaret yoluyla tüm vatandaşlarımız için daha iyi bir dünya yaratabileceğimiz ortak inancına dayanan, siyaset ve sınırları aşan bir ortaklık kurmaya devam edelim.”

Vaşington D.C. ziyareti ve resepsiyonla ilgili konuşan AmCham Türkiye Başkan Vekili Canan Özsoy şunları söyledi: “Bugün Vaşington D.C.de gerçekleşen bu resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamanın büyük gururunu yaşıyoruz. AmCham Türkiye olarak temel hedefimiz Türkiye'yi küresel pazarlara taşımak. Ana hedefimiz ve temel önceliklerimiz doğrultusunda heyetimiz, ABD Kongre ve Senato üyeleri, iş dünyası dernekleri ve düşünce kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirmek üzere bu hafta başında Vaşington D.C.ye geldi. Ziyaretimize gösterilen olumlu tepkiyi görmek bizleri oldukça memnun etti. ABD ve Türkiye, ABD şirketlerinin Türkiye'deki güçlü varlığı ve artan ikili ticaret hacminin katkılarıyla yıllar içinde güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirdi. AmCham Türkiye olarak ülkemize 60 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayan 125 ABD şirketini temsil ediyor ve 200 yıllık geçmişe sahip ikili ekonomik ilişkilerin en etkili alanlarından birinin ticaret ve yatırım olduğuna inanıyoruz. İkili ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel kurumlarıyla ortaklaşa çalışmayı sürdüreceğiz."