Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu Tokyo’da Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri daha gerçekleştirildi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, olası yatırım fırsatları da masaya yatırıldı. Tokyo’da gerçekleştirilen resepsiyona T.C. Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katılım gösterdi. T. C. Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen konuşmasında “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Dağlıoğlu ve heyetini Tokyo'da ağırlamaktan ve ekonomik işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi açısından önem yaşıyan etkinliğe evsahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kovid-19'un etkileri yavaş yavaş hafifledi, ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı zorlukların sürdürdüğü küresel ortamda, daha fazla yatırım ve iş ortaklığına odaklanmamızın özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda, Türkiye ve Japonya’nın olabilecek her fırsatı araştırmaya devam etmesine önem atfettiğimizi belirterek, Sayın Dağlıoğlu'nun ziyaretinin ve bu vesileyle tertip edilen resepsiyonun teşvik edici olacağına inanıyorum.” dedi. Büyükelçi Güngen, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının, 2024’te idrak edeceğimiz Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun keza yüzüncü yıldönümünün ve 2025 yılında Osaka EXPO'ya katılımımızın, stratejik ortaklığımızı mümkün olan her yönde ilerletmek için bize ilave fırsatlar sunacağını değerlendirdiğini de aktardı. T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusunu birlikte yaşamak için dünyadaki pek çok başkentte “Türkiye sizin dayanıklı ortağınız” sloganıyla düzenlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonlarımıza bu hafta uzak doğunun önemli başkentlerinden Tokyo ve Seul’den devam ediyoruz. Türkiye ve Japonya, temeli yüzyıllar öncesine dayanan ve son 100 yılda da güçlü bir ekonomik ve ticari ortaklığa dönüşen ilişkilere sahiptir. Bugün Türkiye, 250’den fazla Japon şirkete ev sahipliği yapmakta ve imalat, otomotiv, lojistik, enerji, altyapı ve gıda gibi sektörlerde Japon şirketlerin radarına girmektedir. Japonya’dan ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım stok değeri 4.7 milyar ABD dolarını aşmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde ülkemizdeki altyapı yatırımları hız kazanırken Japonya merkezli şirketler de Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi mega projelerde yer almıştır. Ülkemiz sürdürülebilir büyüme hedefleriyle Türkiye Yüzyılı’na girerken, resepsiyonlarımızda Japon yatırımcılarla bir araya gelerek onları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz.”