Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu” Seul’de Gerçekleştirildi

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri 13 Eylül’de Güney Kore’nin Başkenti Seul’de gerçekleştirildi.

Daha önce Londra, Paris, Milano, Viyana, Pekin, Singapur, Kuala Lumpur ve Tokyo’da düzenlenen ve büyük ilgi gören “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”, “Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız” temasıyla farklı ülke ve şehirlerde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenmeye devam eden “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın yeni adresi Güney Kore’nin Başkenti Seul oldu. ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ temasıyla 13 Eylül’de gerçekleştirilen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, olası yatırım fırsatları da masaya yatırıldı.

Seul’de gerçekleştirilen resepsiyona T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Lee Jong Ho, T.C Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ’nın yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katıldı. Resepsiyon sırasında aynı zamanda Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı bünyesindeki kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Global Digital Innovation Network ile T.C. Cumurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında stratejik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı imza törenine her iki ülkenin bakanları da iştirak etti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye’nin, Güney Kore için Avrupa’daki en önemli ekonomik ortaklarından olduğunun altını çizdi. Kacır, “İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye, Koreli şirketlerin en rahat çalışabileceği ülkelerden biri. Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla sağladığımız yatırım teşvikleri ve ekonomik reformlarla Türkiye, Koreli yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Tüm Koreli firmaları sunduğumuz avantajları görmek, insanımızı daha yakından tanımak, yatırım fırsatlarını, kültürümüzü ve ülkemizin tüm doğal güzelliklerini deneyimlemek için Türkiye’ye davet ediyorum” dedi.

Resepsiyonda konuşan T.C. Seul Büyükelçisi Murat Tamer; “Türkiye ile Kore dostluğu kapsamında iki ülkenin birlikte yapacağı çok sayıda proje bulunuyor. İki ülkenin iş adamları bir araya gelince ortaya mega projeler çıkıyor. Tacın üzerinde değerli taşlar bulunur. Tacı oluşturmak için değerli taşları bir araya getirmek gerekir” dedi.

Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki gelişmelerle birlikte küresel ekonomiyi şekillendiren Dünya Bilgi Forumu’nun paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, “Türkiye, 400'e yakın Koreli şirkete ev sahipliği yapıyor ve son yıllarda başta imalat, lojistik, enerji, elektronik ve altyapı sektörlerinde olmak üzere Kore'den önemli yatırımlar çektik bu yatırımların hacmi 3,3 milyar ABD dolarının üzerindedir. Türkiye ve Kore arasındaki güçlü bir tarihsel bağ, on yılı aşkın süredir devam eden ikili stratejik ortaklık ve geçtiğimiz günlerde imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri için Yol Haritası" ile beraber doğrudan yatırımlar için büyük bir potansiyel görüyoruz. Bu potansiyeli değerlendirmek için Koreli yatırımcıları Türkiye Yüzyılında ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

World Knowledge Forum’da E-mobilite Teknolojileri Paneli Düzenlendi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Seul’de gerçekleştirilen resepsiyonun yanı sıra önemli bir programa da dahil oldu. Türkiye’nin yatırım ortamının tanıtılması hedefiyle, altı yıldır aktif olarak katılım gösterilen, dünyanın en saygın ve geniş katılımlı forumlarından olan World Knowledge Forum’a (WKF) bu yıl da sponsor oldu. ‘Asya’nın Davos’u’ olarak da bilinen forumda üst düzey kamu yetkililleri, siyasi liderler, önde gelen özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleri yer aldı. 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen forumun bu yılki teması ‘Techno Big Bang: Humanity on the Shoulders of Giants’ (Tekno Big Bang: İnsanlık Devlerin Omuzlarında) oldu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin 24’üncü World Knowledge Forum’da organize ettiği “Redefining Mobility with Distruptive Tech in Shifting Pradigms” (Değişen paradigmalarda çığır açan teknolojiyle mobiliteyi yeniden tanımlamak) başlıklı panele Togg CEO’su Gürcan Karakaş da katıldı. Togg’un hikayesini ve geleceğe yönelik planlarını paylaşan Karakaş’ın yanı sıra panele Bain Company Direktörü Armando Guastella da katıldı. Guastella ise sürdürülebilirliğin otomotiv sektörü dahil endüstriyi ve günlük yaşamlarımızı nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmede bulundu. Paneli, gazeteci ve ünlü moderatör Ali Aslan yönetti.

Forum Kapsamında Önemli Görüşmeler de Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, forum kapsamında önemli görüşmeler de gerçekleştirdi. Kacır, Kore’nin otomotiv devlerinden, önemli teknoloji ve enerji sektörü markaları ile birebir toplantılar yaptı. Batarya üreticileri ile de bir araya gelerek Türkiye’ye yatırım yapmaları noktasında davetini yineledi.