Türkiye yılın 8 ayında 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye yılın 8 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108,48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108,48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustosta da yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı.

Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi sırasıyla 858 bin 265 kişiyle Almanya, 806 bin 505 kişiyle Rusya Federasyonu, 550 bin 156 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık), Bulgaristan ve İran'dan geldi.